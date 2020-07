Pierden organizadores de eventos más de 1 mdp de derrama económica durante la contingencia

Luz Zárate

Celaya.- El director de Turismo, Raúl Jiménez Arreola manifestó que la realización de eventos como el Festival de la Cerveza, el Festival del Taco, Festival de la Cajeta, las Fiestas de Independencia, el Tradicional Paseo de las Luminarias y hasta la Feria de Navidad, siguen en stand by, pues dependen del Semáforo Estatal de Reactivación.

Raúl Jiménez Arreola señaló que su realización depende de las indicaciones de la Secretaría de Salud y de si disminuye el número de contagios de coronavirus Covid-19, pero reconoció que sí es una pérdida de derrama económica, pues en cada evento por lo menos participan unas diez mil personas.

“Vamos a seguir en espera de las indicaciones de Jurisdicción Sanitaria y el Semáforo, ahorita no podemos pensar en decir si se van a hacer o no, todavía están en stand by, la lógica pudiera indicar que agosto y septiembre sigamos igual y octubre pues quizá el Semáforo pudiera cambiar, pero no sabemos y no los podemos planear porque el escenario es incierto y generarlos implica que la gente iría y sería contraproducente”, señaló.

Reprogramarían eventos

Jiménez detalló que algunos de los eventos culturales, artísticos y turísticos que fueron cancelados por la contingencia sanitaria se podrían reprogramar para los últimos meses del año, entre ellos la celebración del 450 aniversario de la Fundación de Celaya.

Destacó que se suspendieron el Maratón de las Batallas de Celaya, la Procesión del Silencio y está pendientes Festival de la Cerveza Artesanal, Festival del Taco, Festival de la Nieve, el Festival de Tradición y Sabor, el Concierto Navideño, las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, la Feria de Navidad, el Paseo de las Luminarias y el Festival de la Cajeta.

Pese a que en este momento no se tiene una fecha exacta para la reanudación de los eventos, pues depende del Semáforo Estatal para la Reactivación y de la Secretaría de Salud del estado, sin embargo ya se trabaja en el protocolo para establecer las medidas de higiene para los eventos.

No te lo pierdas: