Luis Telles

Yuriria.- Más de 200 hectáreas con cultivos de maíz blanco y sorgo se perdieron al inundarse por el desbordamiento del canal ‘Grande’, de la zona Ciénega Prieta. Los productores de la comunidad Montecillo y Punta —los principales afectados— hicieron un llamado a las autoridades para reforzar bordos y ampliar un puente, porque cada que llueve igual sufren las mismas afectaciones.

Don Ramiro, Artemio y Joaquín dijeron que al inicio de la temporada de lluvias, al tronar un bordo, sufrieron la primera inundación de sus parcelas. Esto debido a que el puente de la zona no deja pasar toda el agua y termina dañando a poco más de 100 hectáreas de cultivos de maíz.

“El canal Grande viene desde la comunidad Cerano, cruza por toda la zona Ciénega Prieta y hoy, como ha llovido mucho, trae bastante agua de los Amoles (cerro) y zonas más altas. No cabe el agua por el puente que está al salir Montecillo y Punta, lo que genera desbordamientos y roturas de bordos”.

Los campesinos dijeron que han estado ‘tocando puertas’ en la Presidencia Municipal y la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) que realicen las gestiones necesarias para modificar dicho puente: “lógicamente, tumbarlo y hacerlo más grande, para que el agua ya no rebote”.

Foto: Luis Telles

Comentaron que cuando Javier Usabiaga (+) estaba en la SDAyR, había la promesa de modificar el puente: “desgraciadamente, ya no está el señor y ahorita estamos tocando puertas en Presidencia Municipal para que nos ayuden a hacer el proyecto y se pueda meter a la Comisión Nacional del Agua y SDAyR, para que nos ayuden a hacer ese puente”.

“Aquí en el Municipio ya les faltan pocos días para que entreguen y, la verdad, hay poca voluntad. Desde la primera inundación hablamos con algunos regidores, pero no hay voluntad; ahora como ya van para afuera ya no quieren ayudar. Hemos estado insistiendo, pero no quieren aportar ni apoyar en las gestiones con las autoridades del estado y federales”.

Sólo resolver el problema

Foto: Luis Telles

Los campesinos precisaron que no se les pide a las autoridades más que resolver el problema de fondo, porque —de lo contrario— cada que llueva con fuerza, sufrirán las mismas inundaciones.

“No les pedimos otra cosa. La vez pasada que se tronó el bordo les pedimos material pétreo, no nos dieron nada; esta vez, muy a fuerzas nos mandaron unos camiones, pero hablamos de una emergencia. Habría que intervenir, nosotros contratamos la maquinaria para reforzar los bordos que se tronaron, para evitar que se anegaran más parcelas. Lo que se inundó, ya se perdió”, dijeron.

Finalmente dijeron que, por las pérdidas, enfrentarán los créditos solicitados de entre 40 a 45 mil pesos por hectárea en maíz y 30 a 35 mil en sorgo.

“No está tan fácil el pagar porque venimos de algunas pérdidas atrasadas; sigue lloviendo, no baja el canal. Algunos tienen la esperanza que con bombas charqueras puedan sacar el agua y salvar los cultivos. El maíz ya no, el sorgo podría salvarse si sale el agua, pero es muy difícil”.

ac