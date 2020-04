Pierde la vida penjamense por contagio, es el noveno deceso en la entidad

Luis Telles

Moroleón.- José Guillermo Vázquez Serrato, agente de Pronósticos para la Asistencia Pública denunció que, están al desamparo desde el 30 de marzo que se suspendió todo sorteo ante la problemática de salud por el Covid-19, y hoy sin ningún tipo de apoyo del gobierno federal, no hallan cómo mantener a sus familias.

“El gobierno federa ahorita no nos está apoyando en nada, no podemos vender nada, quieren que tengamos la cortina abajo, que guardemos nuestra sana distancia, que estemos encerraditos en nuestra casa, pero no hay ningún apoyo por parte de Pronósticos para nosotros y, además nos están exigiendo liquidar la última semana que se les adeuda.

Nosotros al ver la problemática que se nos venía encima, ver que no íbamos a tener dinero para el alimento de nuestras familias, muchos de los agentes no hemos pagado esas liquidaciones y nos está presionando pronósticos, que les paguemos lo que les debemos”, explicó.

José Guillermo señaló que, a los representantes de Pronósticos, les piden apoyo como a todo el personal que trabaja en sus oficinas, después de que trabajan desde sus casas y les llega su dinero, “yo el 31 de marzo me comuniqué con ellos, cómo nos van apoyar, vivimos de esto y la respuesta fue negativa, que éramos una concesión”.

En ese sentido, dijo que, se unieron un promedio de 9 mil agentes de venta al público de todo el país, para hacer llegar una carta al Presidente de la República, con el fin de que intervenga y pueda apoyarlos económicamente, además de resolverles otras anomalías que se han ido suscitando al paso de los años y vienen afectando la economía de quienes hoy captan los fondos con los que se sostiene la paraestatal “Pronósticos para la Asistencia Pública”.

“Pedimos que nos ayuden, Pronósticos tiene liquidez, que ayuden a mantener a nuestra familia, que lo que les debemos, lo paguemos cuando se reinicie el trabajo, cuando empiecen los sorteos nos descuenten lo que les debemos, pero hoy ocupamos de su apoyo para mantener a la familia”.

Comentó que, dentro de las peticiones al Presidente, López Obrador está el mejorar sus condiciones como agentes, porque durante toda la vida del contrato se les ha otorgado una comisión del 10 % sin actualizar aun cuando el costo de la vida por el alza en el INPC va al alza.

“Un importante número de agentes viven de esto y al mismo tiempo sus familias, por ello le suplicamos que se nos otorgue ayuda de un crédito para que podamos enfrentar esta crisis ya que en su mayoría pagamos renta, luz, agua, impuestos, etcétera, por todo es que suplicamos apoyo de las autoridades federales” concluyó.

LC