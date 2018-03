Piden voluntarios de Cruz Roja que apoyen su colecta

Hasta el momento la participación ha sido muy poca y la meta de recaudación para este año es de 750 mil pesos

Luz Zárate

Celaya.- A una semana de haber iniciado la colecta de la Cruz Roja, los voluntarios que participan en ella piden a la ciudadanía que colaboren con algún donativo, pues hasta el momento la participación ha sido muy poca y la meta de recaudación para este año es de 750 mil pesos. Se distribuyeron 300 alcancías en diferentes puntos de la ciudad.

Y para evitar robos el personal andará identificado con los uniformes correspondientes de las coordinaciones que conforman la institución, así como personal voluntario con gafete, estarán realizando el boteo en vía pública.

En años anteriores se han registrado robo de alcancías o de falsos boteadores, ahora estarán identificados con sus credenciales y uniformes del área que representan.

“Hay personas que apoyan pero muchas otras no. Yo creo que de 10, sólo dos o tres quieren apoyar, y también depende de la zona, hay lugares donde la gente no da, tal vez porque no tiene, porque no quiere o hasta se hacen a un lado a lo mejor creen que los vamos a robar, por eso es importante que las personas sepan que traemos un gafete que nos identifica”, dijo Paula Muñoz.

Y agregó que el llamado es que la Cruz Roja necesita del apoyo de todos los celayenses.

“Son dos meses de botear y pedir que nos ayuden, uno nunca sabe cuando se necesitará apoyo de un paramédico”, señaló.

La intención es obtener recursos para los gastos de operación de la Cruz Roja pero a su vez continuar con sus proyectos, para este año el objetivo es superar lo recolectado el año pasado y llegar a los 750 mil o 800 mil pesos.

El presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana, Delegación Celaya, Eugenio Clark Solter, señaló que el objetivo es recaudar fondos para mejorar la infraestructura de la institución y con ello mejorar el servicio.

Cada mes se atienden cerca de 200 servicios prehospitalarios gratuitos mensuales, es decir, más de 11 mil atenciones gratuitas al año.

