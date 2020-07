Piden vecinos de ampliación La Gloria avancen las obras de pavimentación

Cuca Domínguez

Salamanca.- En la ampliación La Gloria, no les ha llegado la pavimentación y esto se evidencia con las lluvias que encharcan las calles y hacen difícil el paso hasta de los vehículos.

Los vecinos aseguran que los diferentes presidentes de colonos han hecho gestiones para que avancen las obras de pavimentación pero no terminan por llegar, “no dicen que ya están en la lista, luego que quien sabe por qué no llegaron; realmente estamos preocupados, porque no solo está colonia si no las del sur están en total abandono, nos hacen falta servicios, a estas alturas hay quienes ni tienen ni agua, ni drenaje, mucho menos pavimentación”, dijo doña Angélica, madre de 4 niños que ya tiene viviendo en la zona más de 10 años.

Los habitantes de esta zona, dicen que el que lleguen todos los servicios básicos les acercaría a tener un mejor nivel de vida, “bueno hasta los taxis vendrían porque por la inseguridad por las noches no vienen y menos con las calles encharcadas”, aseguró otra vecina.

Esta colonia como otras que no están urbanizadas incluso en algunos de los casos ni siquiera tiene sus predios regularizados.

Los automovilistas, los taxistas recorren con cuidado la zona, “aún no ha llovido mucho y ya hay charcos, al rato los lodazales, ojalá ahora si se pavimenten estas calles porque urgen para todos los prestadores de servicios”, dijo un comerciante de la zona que asegura que quienes lo abastecen luego no quieren pasar por el lugar por el temor de que sus vehículos se averíen.