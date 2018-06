Piden vecinos a Ambrocio intercesión con nuevo gobierno

Son colonias y comunidades marginadas que piden se comprometan a un gobierno austero sin incrementar servicios como el agua, transporte público o predial

Manuel García Gallegos

León.- Vecinos de colonias y comunidades marginadas piden que el nuevo gobierno que entre en funciones en octubre próximo, se comprometa públicamente a no incrementar servicios como el DAP, agua potable, transporte público, así como el impuesto predial. Los vecinos han expresado esta preocupación al candidato a diputado local Ambrocio Rojas Rangel, para que sea su portavoz ante las nuevas autoridades.

Esto lo declaró Rojas Rangel, quien expresó “que ante el escenario que se está presentando del proceso electoral, los únicos candidatos que podrían comprometerse a este reclamo, serían Sergio Contreras y/o Héctor López Santillana”. Lo anterior –aclaró- en base a las preferencias públicas que se han dado a conocer.

Sin embargo, “los vecinos no creen en las palabras de Santillana, ya que no ha cumplido ni como candidato ni como alcalde”. Por eso –agregó Ambrocio- los vecinos quieren que antes de que asuman su cargo las nuevas autoridades municipales, “se comprometan por escrito ante un fedatario público, a tener un gobierno austero y no incrementar los servicios señalados o el predial”.

Así dijo Ambrocio Rojas, “quien gane las elecciones por la presidencia municipal, ya cuando ejerza su función, deberá cumplir con esta exigencia de vecinos que han externado conmigo su preocupación.

“Los vecinos que me han hablado de esta demanda ciudadana, son gente de la Infonavit Buenos Aires, la Escondida, Santa María de Cementos, y también habitantes de las comunidades rurales, que tienen incontables quejas de la administración de Héctor López Santillana, quien los dejó en el abandono”.

“Difícilmente –apuntó- como alcalde, Santillana cambiaría su forma de trabajar en apoyo a los más desprotegidos”.

