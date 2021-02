Redacción

Guanajuato.- Los empresarios de la vida nocturna de la capital, pidieron al municipio que les permitieran trabajar hasta las 3 de la mañana, pero no podrán operar más allá de la medianoche.

El director de Fiscalización y Control, Gustavo Bück, informó que, hubo un acercamiento por parte de los dueños de los giros de venta de alcohol para solicitar extensión de horario, pero, aunque está dentro de las facultades del municipio, no se permitió ya que sería poner en riesgo la salud de los clientes.

“El semáforo de reactivación económica, faculta a los municipios a determinar los horarios para venta de alcohol en los establecimientos, pero esto tendría que ser de manera prudente y no nos podemos extralimitar que no está permitido en el semáforo, tomamos la decisión de no más de las 12 de la noche, sabemos que es una situación muy difícil pero no podríamos garantizar la salud con horarios hasta las 3 de la mañana, no podemos volver a la normalidad que pretenden muchos de los bares”.

Explicó que la dependencia a su cargo, reforzará aún más los operativos, para garantizar que los bares y cantinas no se extiendan más allá del horario permitido y de los aforos que marca el semáforo naranja de salud.

En este sentido, sostuvo que, las áreas de salud, tanto municipales como estatales, son las que tienen bajo su responsabilidad cuidar otros aspectos en cuestión de salud, dentro de los establecimientos.

“Seguimos con la operatividad y en dialogo con las asociaciones y propietarios, para no llegar a una clausura, no podemos bajar la guardia, se incrementa el trabajo, nosotros checamos que se cumpla con el aforo y que el personal use cubrebocas, el tema de sanitización lo checa la jurisdicción sanitaria”.

