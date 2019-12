Piden sanciones para quienes dejen su basura fuera de horario

Esto ante la falta de cultura de algunos ciudadanos quienes continúan dejando sus bolsas y residuos en la calle o en lotes baldíos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El director de servicios públicos municipales David Pérez Alvarado, señaló que urge la autorización y la entrada en vigor del nuevo reglamento de limpia para poder sancionar a quienes continúen dejando basura en la calle fuera de horario así como en lotes baldíos.

Esto ante la falta de cultura de algunos ciudadanos quienes continúan dejando sus bolsas y residuos en la calle en horarios no establecidos, como el pasado 25 de diciembre en el cual se podían observar los montones de bolsas en camellones y banquetas a pesar de que se anunció con tiempo de que no habría servicio de recolección.

El funcionario municipal señaló que en esta temporada aumenta diariamente unas 100 toneladas de basura, por lo que el problema es mayor, “la gente no entiende mientras no se apliquen las sanciones, es un problema que no sólo es de Salamanca pero en esta ocasión durante los días festivos que no se laboró aun así las personas sacaron sus bolsas de basura por lo que se podían observar los montones por varios puntos de la ciudad”.

Mencionó que el reglamento actualizado de la dirección de limpia está en revisión en la comisión de reglamentos del ayuntamiento, por lo que espera pueda estar aprobado a la brevedad y comenzar a aplicarlo, “creo que a las personas sí les puede el que se les cobre una multa, solamente de esta manera podremos avanzar en este tema”.

Aunque no quiso abundar sobre el costo de las multas, David Pérez Alvarado, destacó que se harán acreedores a ellas a personas que sean sorprendidas arrojando basura a predios abandonados, o cuando dejen sus residuos en la calle los días no indicados.

