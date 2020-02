Piden revisar una por una a las ‘empresas fantasma’

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Luego de que se diera a conocer que un total de 171 ‘empresas fantasmas’ facturaron más de 190 millones de pesos al Gobierno del Estado y otros entes públicos, la diputada del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que se tiene que revisar caso por caso para determinar si en efecto hubo facturación simulada.

Y es que señaló que, de acuerdo con el Código Fiscal, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está obligado a publicar una lista de presunción de aquellas empresas en donde se tengan posibles indicios de irregularidades y los contribuyentes tienen 15 días para hacer valer sus derechos y solventar dicha presunción.

No obstante, si en un plazo de 50 días el SAT no emite una sentencia ya no tendría validez la presunción, y por otro lado hasta que ya haya una resolución definitiva, se debe publicar otra lista emitida cada trimestre de aquellas empresas que sí cometieron facturación simulada.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización señaló que es importante que se revise en cuál de las dos listas (la de presunción o la definitiva) se encuentra cada una de las empresas.