Piden que se olviden de la política y atiendan inseguridad

Asociación de jóvenes empresarios pide involucramiento de familias; el dirigente empresarial Efraín Ortiz recomendó alejar a los niños y adolescentes del camino de la delincuencia, mediante la prevención

Nancy Venegas

Irapuato.- Tras la violenta jornada que se registró en Irapuato, pues en 24 horas 15 personas murieron en diferentes hechos violentos, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Efraín Ortiz Mosqueda, hizo un llamado emergente a las gobiernos federal, estatal y municipal para omitir las cuestiones políticas.

Es necesario, dijo, eficientar las estrategias y acciones contra la inseguridad. Invitó además a las familias a que desde sus trincheras, colaboren en la reconstrucción del tejido social.

“El exhorto de todas las cámaras industriales y empresariales es a una coordinación política y de estrategia en materia de seguridad, porque al final creo que la falta de acciones en equipo vienen derivados de temas políticos, se va haciendo a un lado el interés general que es brindar seguridad a la población”. El llamado, añadió, es al gobierno federal, estatal y municipal a que se coordinen con una estrategia adecuada, que atienda ahorita la problemática inmediata pero también con estrategias que atiendan una problemática a la prevención para que esto no se replique en 10 años.

“Ahorita tristemente tenemos delincuentes de 15 a 16 años, son niños que están estudiando secundaria que si no los atendemos ahorita, si no hay políticas públicas que puedan favorecerlos a ellos, en 10 años vamos a estar sufriendo los mismos problemas”, dijo Ortiz Mosqueda.

Llamado a la sociedad

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios insistió en que la población civil desde su trinchera también debe sumarse a estos trabajos.

“Como sociedad tenemos que trabajar con las familias, niños, personas que tenemos al lado para que en un futuro estos hechos que se están presentando no se vuelvan a replicar. Todo esto viene derivado de una falta de estrategia desde el gobierno federal, afortunadamente las fuerzas estatales y municipales han tratado de menguar un poco esa falta de coordinación y certidumbre en los policías, dotándolos de más equipo, haciendo algunas estrategias a nivel social, sin embargo ese es el resultado de una falta de coordinación y sobre todo de haber lastimado tanto el tejido social, en algún momento nos enfocamos tanto como sociedad en crecer en otras áreas pero se descuidó la parte social, las familias”.

Aseguró que la Asociación de Jóvenes Empresarios trabaja para que los jóvenes tengan otras alternativas de ingreso, “al final los delincuentes no se van por lo fácil, porque ser delincuente no es nada fácil, tienes muchos riesgos, aparte está fuera de todo marco legal pero se van por lo rápido, por dinero rápido que les dura 2 o 3 días, el tema de los niños también trabajamos con las casas de cuidado que en este año vamos a dar un empuje muy importante para trabajar con esas áreas principales, no debemos descuidar las familias, los niños”.

Diputada pide coordinación

Al lamentar los hechos, la diputada local Lorena Alfaro coincidió en la urgencia de que las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se coordinen.

“Desafortunadamente los esfuerzos que hemos hecho tanto a nivel legislativo, ejecutivo estatal, municipal, no hemos visto los resultados en que este tipo de homicidios y ejecuciones disminuyan, hay una descomposición social muy fuerte y esta parte también en gran medida es responsabilidad de la propia sociedad, ¿Qué dejamos de hacer para que esté pasando lo que está pasando?, expresó.

“Respuesta fue eficiente”

En menos de cuatro minutos la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio respuesta a los ataques simultáneos registrados en los últimos días en Irapuato, puntualizó el secretario Pedro Alberto Cortes Zavala al señalar que también están alerta ante una posible reacción violenta de grupos delictivos ante la muerte de dos presuntos delincuentes y la detención de cinco personas.

“Hablar de estrategia y la reacción se puede decir muy fácil, pero cuando tú estás en una zona específicamente y pasan tres o cuatro eventos al mismo tiempo, la respuesta se complica bastante; aun así llegamos a todos y cada uno de los eventos y se hizo la detención de cada una de estas personas y la reacción se da, a veces o más bien es imposible predecir cuándo y en dónde se van a llevar a cabo las situaciones y tenemos que reaccionar en el momento que se da el reporte”, señaló el secretario.

Fue en respuesta

Y es que el ataque se dio como respuesta a los rondines y operativos de que de manera coordinada tiene la Policía Municipal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional que identificaron a una persona armada y ésta les disparó primero.

Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que el ataque demuestra que aunque son difíciles de prevenir, se está dando seguimiento a una labor de inteligencia e investigación.

“No quisiera uno caer en enfrentamientos y muertes, pero es parte del ejercicio de la autoridad y en todo caso se actúa bajo derecho y ante el propio agravio de los propios delincuentes que son los que disparan primero”, enfatizó.

Ante ello, dijo esperar a una reacción por parte de los grupos delincuenciales, por lo que están en alerta todas las corporaciones que están operando en el Municipio y advirtió que se seguirán los protocolos de protección para los policías, pues ya un elemento murió al acudir a dar auxilio cuando un delincuente era asesinado.

Insisten: falta coordinación

Por su parte la regidora Dulce Gallardo señaló que la Policía Municipal no puede trabajar de manera aislada sin apoyo del Estado y la Federación, por lo que como Ayuntamiento se debe exigir al Gobierno del Estado que pida una estrategia federal.

“No podemos trabajar de manera aislada, esto nos va a causar muchas muertes y todos vivimos ya mucho miedo en Irapuato, más que inteligencia nos falta una estrategia de coordinación con el Estado y la Federación”, señaló.

La regidora Karen Guerra urgió a una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, pues señaló que la Policía Municipal requiere trabajo efectivo de la Fiscalía General del Estado (FGE) que debe investigar los delitos de alto impacto y atenderlos y en lugar de eso son los policías que llegan a investigar mientras los ministeriales llegan horas más tarde.

“La Policía Municipal sí tiene que ser reforzada en aras de inteligencia, pero más que nada en coordinación efectiva entre los otros órdenes de gobierno y la fiscalía debe comprometerse no solo de discurso, sino en hechos, a trabajar y participar cuando ocurre este tipo de eventos, en hechos que tienen a Irapuato sumido en la peor ola de violencia”, sentenció.

Comentarios

Comentarios