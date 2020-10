María Espino

Guanajuato.- Carlos Chávez Valdés, regidor y Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Ayuntamiento capitalino, dijo que si los terrenos en donde abrieron el camino ‘El Arañazo‘ están en proceso de regularización seguramente debe ser porque existe un proyecto que ya fue presentado ante la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial municipal (MAOT), por lo que solicitará al titular de la misma Juan Carlos Delgado Zárate durante su comparecencia informe de qué se trata.

Además mencionó que el tema amerita no sólo sanción, sino que aparte que los particulares paguen la respectiva multa también reforesten la zona afectada.

“Queremos ver en que se basa el director general (Carlos Delgado) para declarar que es regularizable, desde mi punto de vista si no tienen uso de suelo y lo requieren para un tema habitacional, mientras no tengan el permiso habitacional pues para qué requieren un tema de un camino”.

Y es que Chávez asegura que por la Comisión que preside nunca pasó ninguna solicitud de permiso para esta obra, ni cambio de usos de suelo, tampoco durante la Consulta Pública del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), que considera debió ser el momento correcto y evidentemente tampoco por el Pleno del Ayuntamiento capitalino, por lo que no entiende bajo qué términos se esté dando una regulación o en que se basa Zárate para declarar que es una zona regularizable.

“En este momento no hay ningún cambio de uso de suelo autorizado y la verdad es que el momento correcto en los últimos 10-12 meses que traíamos el tema del PMDUOET no lo hicieron los privados, yo entiendo que si no lo no hicieron no hay interés, pero es incongruente que no habiendo interés hayan determinado como privados abrir un camino, ahí están parte de las dudas y preguntas que formule al director general de MAOT, entre otras preguntas que seguramente saldrán por parte de mis compañeros en la comparecencia, ya tendremos una idea muy clara y determinar si se puede o no regularizar”.

El edil señaló que este viernes venció el plazo para que la dirección de MAOT y el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) le respondieran la petición que hizo de información sobre el “Arañazo” en la que requirió datos de por lo menos unos 30 puntos relacionados con el camino que abrieron de manera irregular, aspectos que no detalló pero que dijo pondrá sobre la mesa el día que Zárate comparezca ante el Pleno del Ayuntamiento, lo cual señaló podría ser la siguiente semana.

Carlos Chávez mencionó que un cambio de uso de suelo se puede dar en cualquier momento siempre y cuando los interesados cumplan con ciertos procesos y lineamientos, sin embargo insistió en que hasta donde él sabe no existe un cambio de uso de suelo para la zona, quinta Marfil, en donde fue abierto el camino en cuestión, área que resaltó está incluida en el PMDUOET como zona de conservación ecológica.

“Yo no recuerdo en ninguna de las 87 solicitudes que hayan solicitado este cambio de uso de suelo para esta zona, por eso las preguntas no sólo fueron para la SMAOT, también fueron para el IMPLAN, porque a lo mejor se me ha de ver pasado, pero la realidad en ese tipo de cosas tenemos buena memoria, yo no recuerdo que algún propietario en esa zona haya solicitado un cambio de uso de suelo pero que me lo contesten oficialmente”.

