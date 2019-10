Piden que mejoren calle

La José Vasconcelos se va deteriorando aún más con las recientes lluvias, además del desnivel del pavimento se han salido varillas que son un riesgo para los automovilistas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Con el paso de los días y las recientes lluvias, el estado de la calle José Vasconcelos la cual comunica a más de 8 comunidades y al municipio de Juventino Rosas se va deteriorando aún más, además del desnivel del pavimento se han salido varillas que son un riesgo para los automovilistas.

Los habitantes de la zona que a diario tienen que transitar por esta vialidad ubicada entre las puertas 5 y 7 de la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, señalaron que la atención debe de ser urgente por la cantidad de vehículos que transitan, incluidas unidades pesadas como pipas.

“Ahí se ven las varillas levantadas y es un peligro, porque quien no conozca la calle no podrá esquivarlas, ya van varios años que se ha solicitado que la atiendan y hasta se anunció después nos dijeron que siempre no, en tiempo de lluvias no se ven los hoyos ni las varillas, y ahí si pueden caer hasta motociclistas” señaló Roberto Domínguez, habitante de Cerro Gordo.

Cabe mencionar que el proyecto que ya se tenía para la rehabilitación de la vialidad y que fue un recurso donado por Pemex, se cambió a la calle Faja de Oro, debido a la complejidad de la calle José Vasconcelos por la cual pasa tubería de la refinería, sin embargo a decir de los habitantes de la zona, se puede realizar un trabajo provisional mientras se determina algún otro proyecto de mejora.

“Que corten las varillas y que tapen los baches, ya si no hay proyecto que le den una mejorada porque cada vez está peor, cada año es lo mismo y cada año es peor”, mencionaron los afectados.

Comentarios

Comentarios