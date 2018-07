Piden PT y Morena a regidores electos no los ‘traicionen’

Solicitaron que respeten los principios de los partidos y que no se ‘entreguen’ al PAN como lo hizo el regidor Ynes Piña Cofradía en la actual administración

Luz Zárate

Celaya.- La coordinadora municipal de Morena y la dirigente del Partido del Trabajo, Fidelina Bautista y Rosalinda Díaz –respectivamente- pidieron que los tres regidores que lograron llegar al Ayuntamiento a través de los votos obtenidos por la ‘Coalición Juntos Haremos Historia’, no vayan a traicionar a los partidos que fueron quienes los llevaron a formar parte del cuerpo edilicio.

Ambas dirigentes, pidieron que respeten los principios del partido, que no se ‘entreguen’ al PAN como lo hizo en la actual administración el regidor Ynes Piña Cofradía, quien se hizo incondicional del Partido Acción Nacional (PAN) en el 2016 y lo tuvieron que expulsar de Morena.

“Podemos ser los más leales pero en el camino nos cambian las formas. Esperemos que actúen de manera consciente conforme a los principios y lineamientos del partido (Morena), que el poder, la avaricia y la ambición no les vaya a cambiar el rumbo. A veces la ambición, el amor al dinero, al poder cambia a las personas, por eso el llamado a que se conduzcan con principios, que recuerden los poderes del partido por el que llegaron”, señaló Fidelina Bautista.

La coordinadora municipal de Morena, señaló que se escuchan rumores de que en cuanto llegue al Ayuntamiento, el regidor que va en la primera posición, Uriel Agustín Pineda, se declarará regidor independiente. Por lo que le pidió que recuerde cómo fue y a través de qué partido llegó al poder.

“Nos llegó la noticia por ahí, de que llegando el señor Uriel se iba a hacer independiente, y no dijeron más información, que porque al parecer no estaba dispuesto a donar el 50 % de sus ingresos que va a tener que aportar para la construcción de universidades. Pero son rumores que no podemos afirmar hasta que se dan los hechos”, comentó.

En las elecciones la Coalición Juntos Haremos Historia logró incluir al Ayuntamiento a tres regidores: Uriel Pineda Soto, Bárbara Varela Rosales y Gerardo Sierra Ríos.

Respecto a la “decepción” que le generó al partido el actual regidor Ynes Piña, quien aprobó la deuda de 350 millones de pesos que solicitó el presidente Ramón Lemus y avalada por los panistas, dijo que eso le valió la expulsión y a partir de ahí se le ha visto como un incondicional del blanquiazul.

“Es de conocimiento público que llegando votó a favor de todo lo que el PAN le decía y le ofrecía. Fue una decepción, él fue emanado de aquí, y que haya dado una vuelta de timón fue una decisión muy grande que hasta hoy seguimos tratando de aguantar. “Si bien llegue como asesora desde un principio, desde que llegó por el trabajo de todos nosotros. Hubo situaciones muy lamentables para mí persona y muy decepcionantes”, aseveró.

Y aunque Ynes Piña ya no es militante de Morena, Fidelina Bautista sigue siendo su asesora aunque aclaró “ya no hace caso”, pero reconoció que sí le paga el Gobierno municipal un sueldo de 14 mil pesos mensuales por realizar cuestiones administrativas en la oficina de gobierno.

En rueda de prensa, ambas representantes destacaron los logros que tuvo la Coalición Juntos Haremos Historia.

