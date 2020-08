Piden presupuesto suficiente para que Comisión de Búsqueda de Personas cumpla con su trabajo

Redacción

Nayarit.- El general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reiteró que Guanajuato tiene responsabilidad total de la custodia y del proceso jurídico por los delitos locales de Antonio Yépez Ortiz, conocido como El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien fue detenido el pasado domingo.

A su vez el presidente, Andrés Manuel López Obrador, recalcó la importancia de que las autoridades judiciales del estado y de la federación se conduzcan con rectitud y no permitan la impunidad en este caso.

“Sí creo importante el que las autoridades judiciales actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley, tanto autoridades judiciales estatales como federales para que no haya impunidad. Todo esto que estamos pasando en México tiene que ver mucho con la impunidad, y esto ha llevado a que no se castigue a los responsables. No hay apego a la ley”, señaló.

“Hay muy buenos jueces, íntegros, honesto, pero en México hemos padecido esta impunidad. Corresponde a las autoridades locales llevar a cabo el proceso judicial, pero también la FGR está solicitando que se atienda su petición por delitos del orden federal”, aseveró.

El mandatario también comentó que aunque la violencia no se ha detenido en la entidad y los homicidios han continuado, estos no han tenido relación con la detención del líder criminal.

“Hemos estado pendientes, hoy el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informa que en Guanajuato no ha habido problemas mayores, siguen habiendo homicidios desgraciadamente por la descomposición que se ha presentado desde hace algunos años pero no relacionados con este asunto, estamos hablando de los homicidios de ayer, aislados, algunas protestas pero normal”, dijo.

