Piden pobladores puente vehicular para ya no quedar incomunicados

Personas de al menos 8 comunidades se reunieron afuera de la presidencia municipal para pedir la obra, pues cuando sube el nivel del agua, no hay forma de que los carros crucen

Cuca Domínguez

Salamanca.- Habitantes de por lo menos 8 comunidades del norte del municipio, llegaron con pancartas a la presidencia municipal para pedir que se construya el puente vehicular que cruza el río Temascatio, en el Estanco, porque cuando sube el nivel del agua se quedan incomunicados. La Secretaria del Ayuntamiento, Carla Escárcega Robledo, los recibió y le dijo que, “es un proyecto que está avanzando, se están realizando las mediciones, cuestiones técnicas y pláticas con familias, a efecto de liberar afectaciones, por ello, pedimos estar al pendiente de mayor información por medio de los canales oficiales, para no generar desinformación”.

Los demandantes encabezados por Juan Antonio Mondragón Vázquez, delegado de la comunidad La Media Luna; por Rey Saúl Silva Santoyo y Lázaro Uc Mas, dijeron que tuvieron que venir por necesidad, “porque tenemos mucho tiempo esperando que nos hagan el puente y no vemos ninguna señal que no diga que comenzará la obra.

Escuchamos por ahí que el proyecto se iba a mover si no veníamos a seguirlo pidiendo, pero ya tenemos mucho tiempo pidiéndolo, más de 10 años”, dijo el delegado de La Media Luna.

Nos dijeron que el proyecto se iba a mover porque hay problemas con el terreno que va a cruzar, porque las personas no han dado permiso para hacer el puente ahí, para ellos es más fácil moverlo y dejarnos sin puente a nosotros, eso no nos gustó para nada y por eso vinimos a la presidencia a exigir que se nos hagan esa obra, dijo.

Precisó que el problema que tienen es que cuando llueve hay un río que pasa y no permite el paso de los carros y se quedan incomunicados, igual cuando vienen a la ciudad, no pueden regresar porque el nivel del río crece, es algo que nos urge y lo necesitamos. Admiten que aunque hay un puente peatonal no es suficiente para pasar mercancías o tan solo para transportarse porque hay más comunidades hacia la parte norte.

En tanto a través de un comunicado al término de la reunión el municipio informó que Karla Escárcega Robledo, secretaria del Ayuntamiento, sostuvo una reunión con pobladores de las comunidades: La Campana, Joya de Cortes, El Guangoche, Joyita de Villafaña, Media Luna, Potrerillos, La Ordeñita y Potrerillos, para conocer detalles de los avances del proyecto del puente sobre el río Temascatío.

