Piden partidos un debate estatal menos ‘acartonado’

Catalina Reyes

Guanajuato.- Representantes de partidos políticos ante el IEEG y el consejero Santiago López Acosta consideraron que debe de modificarse el formato del segundo debate de candidato a gobernador, pues el primero del 17 de mayo fue muy acartonado, no fue debate, no permitió la participación ciudadana pues sus preguntas prácticamente no se hicieron y los moderadores quedaron mucho a deber pues no tuvieron un participación proactiva.

Jorge Luis Hernández Rivera, representante del PRI, expresó: “Tenemos que reunirnos urgentemente y ese es el llamado, a que nos reunamos urgentemente, para replantear y reconstruir en su totalidad el formato para el segundo debate. De lo contrario, por más publicidad que le hagamos, está destinado a no ser visto”.

Consideró necesario enmendar el ejercicio del próximo debate a gobernador, pues “no cabe duda que tenemos que modificar el formato de manera sustancial. Tenemos que reconocer que el formato anterior no cumplió cabalmente las expectativas ciudadanas.

“La pregunta es cómo le hacemos para que realmente haya confrontación de ideas, de plataformas, entre los candidatos, esa debe ser la premisa. Que nos permita realmente revivir el interés ciudadano por nuestro debate”,

También consideró necesario sustituir a los moderadores o el formato que no les permitió más. “De un elemental maestro de ceremonias a nuestros moderadores, no les encuentro diferencia”.

Pide no maquillar preguntas

Señaló que las preguntas fueron tímidas, él no cree que hayan sido preguntas de la ciudadanía, sino que fueron reconstruidas y consideró que lo hicieron los consejeros. “En este ejercicio de reconstrucción, no las maquillen las preguntas, así como las hizo el ciudadano así plantéenlas”.

“Que no nos dé miedo recomponer, no se necesita ser un experto en debates, porque la lógica obliga al replanteamiento. No nos dé miedo, tenemos candidatos civilizados, no nos dé miedo”, exhortó el priísta a todo el consejo.

Zohé Alba González, representante de Morena, consideró que quien debe ganar el debate deben ser los ciudadanos, la finalidad es que los ciudadanos puedan emitir un criterio y emitir su voto “Y creo que ahí falló un poquito, en cómo percibieron los ciudadanos el debate en Guanajuato. Tenemos que perfeccionarlo un poquito para ver qué falló para que los guanajuatenses pudieran haber hecho un análisis de cada uno de los candidatos y poder determinar la preferencia. Creo que la finalidad como tal no se cumplió. Ha sido uno de los mejores del país, pero en la finalidad de llegarle al guanajuatense, nos faltó”

Sobre los moderadores los vio bien, pero consideró que “sí les faltó un poquito más de empuje, de garra, de determinación a la hora de preguntar para que los ciudadanos normaran su criterio”. Por lo tanto consideró que ese tipo de detalles los pueden perfeccionar.

Los moderadores no moderaron

El consejero Santiago López Acosta coincidió con lo dicho por los representantes de partidos políticos y consideró que todavía hay tiempo para hacer un replanteamiento. Opinó que fue un formato igual a los anteriores presentaciones: un monólogo en un mismo espacio.

De los moderadores dijo: “Su participación distó mucho de lo que se esperaba, que pudieran por lo menos acotar lo que se les estaba preguntando a los candidatos. En varias de las preguntas nadie las contestó y no hubo un señalamiento a los moderadores para que contestara lo que se les estaba preguntando”.

Y también señaló que hay que visualizar cómo se desarrollarán los debates para los municipios. “Porque si tenemos un como el que tuvimos, no se permite el debate, esas son intervenciones juntos, esos no son debates”.

Presidente admite responsabilidad

El consejero Antonio Ortiz Hernández, presidente de la Comisión Temporal de Debates, se defendió diciendo que siempre se dijo que el formato del primer debate serviría para hacerle observaciones para hacer el segundo. “Porque tampoco es el mismo formato que se ha utilizado en pasados procesos, sería un poco injusto decir que fue así”.

Reconoció que “fuimos muy limitantes al tener sólo cuatro preguntas de la ciudadanía”, por lo que se debe propiciar más su participación. “A mí me gustaría que tuviéramos oportunidad de hacer una pregunta por bloque a cada candidato para que de esta forma tenga mayor peso la ciudadanía.

También reconoció que las preguntas que hicieron los ciudadanos se seleccionaron sólo un día antes del debate y que la comisión especial de debates del IEEG “se instaló con mucho tiempo de atraso”, cuando el INE lo hizo con seis meses de anticipación.

“He observado algunos comentarios de que fueron matizadas, así las hizo la ciudadanía, sólo se quitaron las que hizo la ciudadanía”, aclaró.

“Para este segundo debate yo le pido a todos que nos den, más que críticas, que son bienvenidas, todas las propuestas que me hagan ciudadanos, partidos, medios, consejeros, serán bienvenidas, serán tomadas en cuenta porque nos urge tener un mejor debate. Tiene que ser mucho mejor, tiene que llegar más a los ciudadanos, tiene que servir”, expresó.

