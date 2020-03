Piden ‘papelito’ para creerle a Navarro

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El líder de los comerciantes del Mercado Hidalgo, Roberto Loya Mendoza, consideró que para que la oferta del alcalde, Alejandro Navarro, de regularizar en hasta 22 meses a los comerciantes morosos tenga validez, debe ser plasmada por escrito y con el sustento del pleno del Ayuntamiento de la Capital.

Lo anterior luego de que el alcalde Navarro señaló que otorgaría un plazo de hasta 22 meses a los comerciantes que no se han regularizado con sus pagos, y de no pagar, serían desalojados de sus locales o espacios, ya que lo tomarían como una negativa de pago “si no se ponen al corriente no se puede hacer más”, dijo.

Al respecto, Loya Mendoza, calificó como positiva la postura del gobierno municipal, de otorgar un plazo para que se pudieran regularizar e incluso, aseguró que esa propuesta fue realizada por los comerciantes en mesas de trabajo.

Consideró que para que no quede en letra muerta, la decisión debe de ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento, para garantizar a ambas partes, que se estaría cumpliendo con la ley.

“Son buenas (las propuestas), pero falta un detalle, que las haga por escrito y las haga legales, firmadas por la Comisión de Mercados (SIC) y por el Ayuntamiento en pleno, en ese momento es ley y las tendríamos que acatar, lo que está proponiendo ahorita son cosas magnificas que nosotros las estábamos pidiendo desde el mes de octubre en mesas de trabajo”.

Aseguró que se acaba de reunir con otros líderes de comerciantes, y acordaron que se reunirían con los regidores de la comisión de servicios públicos y mercados, para hacerles esta misma solicitud y que lo plasmen en un dictamen, que sea puesto a consideración del pleno edilicio.

Loya Mendoza, aseguró que lo anterior es necesario, para asegurarse, que el programa de regularización, no sea solo una estrategia del alcalde, para frenar las manifestaciones, antes del arranque del rally 2020, ya que los comerciantes habían anunciado manifestarse en la inauguración del evento deportivo.

Morena rechazaría deuda

El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, consideró que el alcalde capitalino, Alejandro Navarro sí ha cometido faltas reiteradas, por lo que dijo que es pertinente la solicitud de revocación de mandato presentada la semana pasada por el regidor Oscar Aguayo, la cual, dijo, van a estudiar a profundidad.

A decir del legislador morenista, Navarro ha mostrado incapacidad para gobernar, pues se ha negado a escuchar las peticiones de los ciudadanos.

Prieto Gallardo adelantó que los diputados de Morena, estarán en contra de la posible solicitud de deuda por 66 millones de pesos para la construcción del Nuevo Museo de las Momias.

“Por supuesto que estaremos en contra de un endeudamiento si es de Guanajuato, de León o de la misma forma si es de Salamanca, Comonfort, Apaseo el Alto, Acámbaro o San José Iturbide que son municipios, estos últimos cinco gobernados por Morena”.