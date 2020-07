Piden organizaciones civiles se establezca la parada de camiones a la Plazuela Lucio Marmolejo

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Organizaciones civiles de la capital, hicieron un llamado, para que, nuevamente se establezca la parada de camiones a la Plazuela Lucio Marmolejo, para evitar esfuerzos extras a la ciudadanía.

Por medio de un comunicado, las organizaciones sociales, hizo un llamado a las autoridades de vialidad a que, a la par de la parada de autobuses de la ex Estación del Ferrocarril, se siga permitiendo que los autobuses de ruta hacia la zona sur de la capital hagan base en la Plazuela Lucio Marmolejo, para evitar que personas de la tercera edad o familias con hijos pequeños se tengan que desplazar hasta la nueva parada de autobuses.

El boletín firmado por El Movimiento Colibríes de Guanajuato y las organizaciones ciudadanas Red de Movimientos Feministas en Guanajuato Capital, Las Mitoteras y Por la voz de todos A.C., informa que el 16 de mayo de 2020 se envió un oficio dirigido a Luis Rivera Almanza, Director de Tránsito y Vialidad, y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad, Tránsito, Movilidad y Transporte Municipal en el cual “expusimos los impactos negativos derivados de la reubicación de la parada Plaza Lucio Marmolejo a la Ex Estación de FFCC. El cambio de parada a la Ex Estación, genera un esfuerzo extra para los usuarios de las 12 rutas que unen la zona sur con el centro de la ciudad “sobre todo para personas de la tercera edad o cargando con compras, mochilas, niños en brazos, etcétera”.

Dentro de las consideraciones de la petición que hicieron los colectivos, se establece que, con la reubicación de la parada de autobuses a la Ex Estación de Ferrocarril, se cancelan 4 posibilidades de ascenso y/o descenso de pasajeros, 2 en cada sentido, el cambio genera condiciones que no son adecuadas para los usuarios, la zona de la Ex Estación es conocida por su inseguridad y pide a las autoridades “Pensar la movilidad de los usuarios a partir de su diversidad de edad, de género y de capacidad física”.

En este sentido, lanzan el mensaje a las autoridades de que “estas acciones son urgentes para asegurar que en el regreso a la nueva normalidad los guanajuatenses puedan trasladarse de forma organizada, segura y cómoda”.

