Piden no discriminar a gremio de taxistas en apoyos por crisis sanitaria

Jessica de la Cruz

León.- “Ya está aquí la epidemia y la muerte de las personas por producto de esta pandemia”. Las sanciones en el municipio de León por no respetar las medidas de sanidad tanto a negocios como ciudadanos incrementaron. A partir de este lunes toda persona que requiera utilizar el transporte público y no utilice un cubre bocas, no podrá tener acceso al servicio.

Aquellas personas que realicen fiestas, reuniones privadas o transiten en espacios públicos sin las medidas sanitarias (cubre bocas) se les podrá aplicar las sanciones que marca el reglamento, lo que puede equivaler a una multa económica de entre 1 y 100 UMAS o el arresto por 36 horas, comunicó el presidente municipal de León Héctor López Santillana.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de una la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar supuestos previstos en las entidades federativas y en este 2020 el valor es de 86.88 pesos, es decir, que una multa en el municipio de León por no acatar las medidas de sanidad podrían costar desde los 86.88 pesos hasta 8 mil 688 pesos.

Tanto el Centro Histórico, la Central de Abastos, mercados públicos y privados, tianguis, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia e instituciones bancarias y financieras que no respeten las medidas de la sana distancia y medidas de seguridad para su propio personal, así como de los clientes, podrían ser acreedores a multas y hasta la clausura de los mismos.

En el caso de los tianguis los únicos puestos que podrán estar operando son artículos de primera necesidad todos los demás puestos que no son de actividades esenciales no podrán establecerse.

LC