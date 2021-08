Redacción

San Luis de la Paz.- Elementos de Seguridad Publica solicitan la intervención tanto de la Fiscalía General del Estado como de Sedena para que se realice una investigación a fondo del conato de riña en el que participó el comandante de Seguridad Pública Ignacio Rafael Juárez Torres, momento en que incluso realizó varias detonaciones de arma de fuego.

Según información, por parte de los elementos de Seguridad Púbica, quienes solicitaron no fuera revelada su identidad por temor a represalias, los acontecimientos se suscitaron en un estacionando situado en la calle Galeana durante el transcurso de la tarde de ayer viernes.

Cuando el comandante en cuestión, que en ese momento vestía de civil al estar de descanso, sostuvo una discusión con un ciudadano, momento en que el comandante incluso realizó alrededor de 8 detonaciones con el arma de fuego que tiene a su cargo.

“…Estaba la ambulancia, y al parecer no hubo lesionados porque no hubo peritaje, no se le detuvo el arma, cuando esto representa un cese inmediato del cargo, situación que fue manipulada, y no se efectuó nada”, resaltaron.

Añadieron estar ‘hartos de las situaciones’ que realizan los comandantes de la corporación, pues corren el riesgo de ser arrestados o despedidos por revelarse, situación que ha pasado con otros elementos, sin embargo, escenarios como el conato de riña que derivan en un cese inmediato se pasan por alto.

Resaltaron que este tipo de situaciones realizadas por los Comandantes de la corporación se han presentado desde el inicio la administración al ser ‘consentidos’, puesto que no tienen conocimiento, sin embargo, tienen el cargo al tener parentesco con el alcalde Gerardo Sánchez Sánchez.

Para finalizar dijeron estar atados de manos sin saber qué hacer, por lo que solicitan la intervención directa de la Fiscalía General del Estado como de la Sedena para que se realice una investigación a fondo de los hechos.

LC