La comisión pedirá un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por policías de León así como de las acciones de prevención

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato pedirá a la Secretaría de Seguridad Pública de León un informe sobre las acciones que han emprendido en contra de los elementos involucrados en violaciones de derechos humanos.

También tendrán que rendir cuentas sobre la violencia hacia las mujeres, así como las medidas de prevención para evitar que dichas conductas se repitan.

La diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar impulsó el punto de acuerdo, se basó en el caso de Dulce de 12 años de edad. Quien el año pasado fue detenida por elementos de la Policía Municipal de León, la llevaron a los separos y después la liberaron sin avisar a sus familiares. La menor estuvo un mes en calidad de desaparecida, hasta que la localizaron.

Lee también: León no ha cumplido todas las recomendaciones de la Prodheg en el caso Evelyn

Violación de derechos humanos en León Foto: especial

Rocha señaló que aunque las autoridades leonesas reconocieron que hubo violaciones a los derechos humanos de la menor, que no se cumplió con los protocolos y aseguraron que iniciarían las investigaciones correspondientes; no se sabe qué pasó con Dulce ni con los elementos que actuaron de manera irregular.

Policías de León también abusaron de menores

Además, recordó diversos casos de abusos sexuales cometidos por elementos preventivos contra mujeres, algunas de ellas menores de edad. Uno de estos fue el caso de Evelyn ocurrido en el 2020.

Lo anterior derivó en una marcha feminist. la cual tuvo como respuesta la represión policial. El saldo fue de 22 mujeres detenidas, entre estas había 4 menores de edad y 4 periodistas.

La legisladora del PRI, dijo que de manera recurrente que la Policía de León ha estado involucrada en casos de violaciones de derechos humanos de mujeres y niñas. Algo que no se debe pasar por alto; ya que es la corporación que más recomendaciones tiene por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).

El informe deberá contener las acciones correctivas impuestas a los elementos involucrados en el caso de Dulce y las acciones preventivas para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Además que se informe si se ha presentado alguna acción de reparación a favor de las víctimas. “Que sepa (la corporación) que está siendo observada, vigilada por este Congreso del Estado”.

Se reunirán en lo virtual para revisar iniciativas en pro de la comunidad LGBTQ+

Con el argumento de evitar contagios de Covid, por mayoría del PAN y del diputado del PRI, Adolfo Alfaro, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se reunirán virtualmente con colectivos de la comunidad LGBTQ+.

Lo anterior, con la finalidad de analizar la iniciativa de Ley de la Diversidad Sexual para el Estado de Guanajuato y sus Municipios presentada en la pasada legislatura por la fracción del PVEM.

Violación de derechos humanos en León Foto: especial

La diputada de Acción Nacional, Katya Soto Escamilla aseguró que optaron por la reunión virtual para evitar contagios ante la quinta ola de Covid. No obstante este miércoles, los diputados del PAN, llevarán a cabo un evento presencial para la “Firma de Compromisos por las Mujeres” en las instalaciones del Congreso en donde se espera una afluencia importante de invitados.

“Tenemos que hacer ahorita una consideración referente a todo este tema del Covid, en el caso específico de que no sabemos cómo vaya a repuntar en los próximos días…Esto no tiene nada que ver con el tema de no escuchar las voces de los diferentes actores, al contrario. Sin embargo, vale la pena decirles que ya se había presentado (la consulta) y nadie hizo propuestas. El evento que mañana se va a realizar, era un evento que ya se había encaminado y que no se habían tenido estos datos, pero bueno”, sostuvo.

Katya Soto reprochó que durante el periodo de consulta de la iniciativa a través de la página de internet del Congreso de Guanajuato, ninguna persona, colectivo u organización emitió opiniones.

“Tienen miedo de escuchar a la gente”

En entrevista, David Martínez Mendizábal, insistió que el Grupo Parlamentario del PAN tiene miedo a platicar con la gente, “a conocer sus problemas, a conocer de viva voz, qué es lo que no está funcionando en el Gobierno del Estado, y en eso la ciudadanía va ganando en conciencia crítica”.

Violación de derechos humanos en León Foto: especial

“El Partido Acción Nacional reiteradamente, porque no es la primera vez, se niega a escuchar a la gente, entonces me parece que es un muy mal mensaje para la ciudadanía”, dijo Martínez Mendizábal.

Manifestó que el hecho de que ninguna persona haya participado enviando sus opiniones sobre la iniciativa en su momento, no debe impedir su participación, “por qué les vamos a negar la posibilidad de hablar y de platicar cara a cara con esta supuesta casa del diálogo. Yo voy a proponer que se le cambie el lema a esta casa y que se le ponga ‘casa del diálogo virtual’”.

MJSP