Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Rubí Suárez Araujo, coordinadora de la Diversidad Sexual del PRD, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) un documento en donde se pide que se explique sobre las medidas y criterios que se han ejercicio, a fin de que los partidos políticos incluyan en sus planillas, a ayuntamientos y al cargo de diputaciones locales, a miembros de la comunidad LGBTQ+ a fin de garantizar sus derechos político-electorales.

“Este escrito va dirigido a todos los partidos políticos, no solamente al PRD, sino que va enfocado a que todos, pues tienen que asumir la resolución federal para tener en su planilla a la diversidad sexual incorporada. No queremos simulaciones, no queremos una simulación de chocolate, queremos hechos reales y que todos los partidos políticos se pongan la camisa de la diversidad sexual y que no violenten más nuestros derechos políticos-electorales”.

La exregidora de Guanajuato capital pidió, además, que derivado de la información que por obligación legal tienen, los partidos políticos deben proporcionar al IEEG cuántos espacios están designando a las personas de la diversidad sexual.

“Qué está haciendo el IEEG y qué hará durante el presente proceso electoral para garantizar los derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual en el estado de Guanajuato para aspirar y contender por alguno de los cargos de elección popular, tanto a nivel de procesos internos de los partidos políticos como de elección local constitucional”, señala el documento entregado al organismo local electoral.

Rubí Suárez señaló que es momento de generar una verdadera inclusión en los diversos ámbitos políticos.

Por su parte, el perredista Arturo Bravo Guadarrama manifestó que el documento presentado tiene como sustento jurídico que el pasado 29 de diciembre del 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que debía modificarse el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que el consejo general electoral determinara los criterios aplicables para el registro de candidaturas con el objeto de promover la participación de grupos históricamente discriminados.

ndr