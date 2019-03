Piden impulsar Inforum para afianzar destino de negocios

El diputado Miguel Ángel Salim Alle criticó al Inforum y lo llamo “bodegotas de Aurrera”; el alcalde Ricardo Ortiz solicitó el apoyo de la Secretaría de Turismo para detonar el lugar

Nancy Venegas

Irapuato.- Al confirmar que en Irapuato se necesita detonar el turismo de negocios, el diputado Miguel Ángel Salim Alle, criticó las pésimas condiciones del Inforum que calificó como “bodegotas de Aurrera”. Insistió en que la iniciativa privada y los gobiernos estatal y municipal deben invertir en la rehabilitación del recinto.

“El tema Irapuato es el turismo de negocios, no tiene otra vocación. Qué se debe hacer para atraer turismo de negocios: las convenciones, pero no sé por qué le llaman Inforum, son dos bodegotas de Aurrera, no sé si ya se les metió aire acondicionado supongo que no”, dijo Salim Alle en medio de la sesión de la Comisión de Turismo Itinerante.

El alcalde Ricardo Ortiz, admitió que el Inforum no cuenta con una infraestructura adecuada solicitó el apoyo de la Secretaría de Turismo y de los diputados locales para detonar el lugar.

“Le he pedido a la Secretaria de Turismo que nos apoye con la perspectiva de que participen empresas operadoras especializadas en estos temas, sé que tengo la fortaleza de los diputados por Irapuato pero bien dicen que amistad que no se refleja en dinero es pura demagogia”.

