Piden hoteleros apoyo a AMLO para promoción; “quien no enseña, no vende”

La Asociación de Cadenas Hoteleras, en voz de su presidente, solicitó que no se les descobije, pues requieren estos recursos para anclar y multiplicar el turismo

Notimex

México.- El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Luis Barrios Sánchez, solicitó al gobierno federal un capital, semilla de inversión, de 125 millones de dólares anuales para la promoción de los destinos turísticos del país, ya que la aportación privada en la materia no es suficiente.

Durante su participación en la inauguración del Tianguis Turístico 2019, en Acapulco, Guerrero; el empresario pidió a Andrés Manuel López Obrador apoyarlos con 3 puntos esenciales para ellos, entre éstos, el tema de la promoción.

“No nos descobije, necesitamos los recursos necesarios para anclar y multiplicar con creces el presupuesto para la comunicación y publicidad del turismo mexicano”, dijo durante la inauguración.

Refirió que están de acuerdo en la construcción del Tren Maya en el sureste mexicano; sin embargo, no creen justo que para realizarlo se le quite recursos a la promoción turística de México, pues ellos “desembolsan una gran cantidad de dinero para colocar al país, pero solos, no es suficiente”.

Otro: regularizar Airbnb

Así, se dirigió al presidente como “el genio para la mercadotecnia porque nos ha llenado con sus frases pegajosas”; por lo que le recordó que “quien no enseña, no vende”.

También pidió continuar con el apoyo para regularizar plataformas de hospedaje, como Airbnb, pues aunque no están en contra de la competencia, mencionó que ésta debe ser ‘pareja’.

“Si los dueños de departamentos en renta, en verdad pagaran impuestos, se recaudarían por cada uno cerca de 2 mil 400 millones de pesos en IVA. Con eso podrían financiar la promoción”, destacó.

Finalmente, solicitó que el gobierno vea al turismo como un aliado para cumplir con sus metas políticas.

