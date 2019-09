Piden GPS en vehículos oficiales

José Huerta Aboytes manifestó que se debe evitar que se vuelvan a presentar casos de uso indebido

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado del PRI, José Huerta Aboytes pidió a los integrantes de la Comisión de Administración que se concrete la colocación de GPS para los vehículos oficiales del Congreso del Estado incluyendo aquellos que son asignados a los legisladores para evitar que se esté haciendo un mal uso de estos.

Así lo expuso durante la última reunión de la comisión llevada a cabo el viernes pasado en donde manifestó que se debe evitar que se vuelvan a presentar casos como los ocurridos el mes pasado cuando dos funcionarios del Legislativo fueron detenidos en un operativo alcoholímetro conduciendo en estado de ebriedad vehículos oficiales, lo que derivó en que se les pidiera su renuncia.

“No se ha especulado, sino que se ha certificado y constatado el uso indebido de los vehículos por parte de los servidores públicos, ya tenemos el precedente, entonces yo aproveché para (decir) que se establezca el sistema GPS a fin de tenerlos bien ubicados y que se haga un uso correcto en días de labores de ellos y también los vehículos que usan los diputados pues esos son del Congreso (…) eso por un lado y por el otro, también genera seguridad jurídica”.

Dijo que en virtud de que todos los directores de área y puestos mayores cuentan con un vehículo oficial, es conveniente que se tenga un control sobre ellos, pues aseguró que con estas medidas se garantizaría que no se hará un uso indebido de los mismos.

Cabe señalar que solo los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política tienen asignado un vehículo, excepto el ex coordinador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo quien renunció a este beneficio. Y hasta el momento, Raúl Márquez Albo no se ha pronunciado si también rechazará el vehículo oficial.

Afirmó que la propuesta fue bien vista por los integrantes de la Comisión de Administración y se espera que “se aterrice” lo más pronto posible, por lo que se el acuerdo fue que en la siguiente reunión que se tenga se estarán presentado cotizaciones para la posible adquisición de estos aparatos.

Sin embargo, José Huerta Aboytes se pronunció porque se reconsidere el hecho de que los directores de área cuenten con vehículo oficial en virtud de que sus salarios son altos, “hay que estudiar, hay que revisar porque también es importante, además yo creo que en el ejercicio de un gobierno de austeridad tendrá que plantearse esa situación”.

