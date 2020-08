Piden familiares ayuda para encontrar a su padre que fue privado de su libertad

Onofre Lujano

Coroneo.- Pide familia de la comunidad El Calvario ayuda a las autoridades para encontrar a su padre que fue secuestrado el pasado viernes.

Rolando ‘N’ cuenta que el 21 de agosto a las 14:15 de la tarde secuestraron a su padre. Cuatro hombres armados con disparos se lo llevaron de su ferretería y tlapalería en la comunidad El Calvario.

“De inmediato hablamos a emergencias 911, pero tardaron en llegar de 20 a 30 minutos estando a una distancia de 2 kilómetros. Les dimos el rumbo que habían tomado los agresores y sólo tardaron 5 a 10 minutos en búsqueda y se regresaron al negocio”.

Inmediatamente levantaron una denuncia ante Ministerio Público, “desafortunadamente se atravesó el fin de semana y nadie nos dio avance sobre el secuestro de mi padre. Hasta el lunes, gracias a que hicimos las denuncias correspondientes en Guardia Nacional y Ejército Mexicano, vinieron unas personas de la Guardia Nacional y prometieron estar en contacto con nosotros”.

Sin embargo, ayer a las 8: 20 de la mañana, “otra camioneta llegó y se bajaron tres sujetos armados y rafagearon a mi familia y a mí en las instalaciones. Pero se fueron porque mi hermano alcanzó a repeler los disparos. Desafortunadamente una mascota perdió la vida. Nuevamente volvemos hablar a Seguridad Pública y tardan en llegar”.

Dice que la Fiscalía Regional que les corresponde no ha dado respuesta, “nos dicen que tenemos que ir presencialmente, pero nosotros no tenemos seguridad para salir a la calle, no saben cómo está la situación. Las personas que han disparado iban con todas las intenciones de acabar con nosotros”.

A las 12: 40 horas llegaron las autoridades fiscales de Acámbaro cuando los hechos pasaron a las 8:20 horas. “Nos sentimos solos, nadie nos ofrece ayuda”.