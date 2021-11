Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El auditor general del Estado, Javier Pérez Salazar manifestó la necesidad de que se le dote a la ASEG de facultades para que pueda iniciar auditorías en tiempo real (concomitantes) ante hechos que pudieran constituir algún acto de corrupción, esto a través de una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

Y es que actualmente dichas revisiones en tiempo real, solo se llevan a cabo cuando son ordenadas por el Congreso del Estado.

Javier Pérez dijo que, aunque derivado de notas periodísticas puede llevarse a cabo la realización de alguna auditoría específica, esto tiene que ser programado hasta el año siguiente al presente ejercicio fiscal.

“Si ahorita las cuestiones en un municipio se están dando en este año 2021, la subo a planeación para la revisión correspondiente, pero esto será hasta que concluya este ejercicio fiscal”.

Ante ello, recordó que la ASEG es uno de los organismos a nivel nacional que no tienen facultades concomitantes, es decir, que no pueden iniciar de manera inmediata auditorías en tiempo real, sino hasta que lo ordene el Congreso local por algún hecho específico.

“Es decir si ahorita me dicen, kínder, predial, semáforos, inmediatamente yo tendría facultades para salir, pero en Guanajuato, todavía la ASEG no tiene facultades concomitantes, qué tenemos que hacer, esperar a que se acabe el periodo, se rinda la cuenta pública, trabajamos bajo el principio de posterioridad, ¿quién sí tiene facultes concomitantes? el Congreso, si me dice sal a auditar kínder, predial, si me ordena y es de acto actual, yo salgo por mandato, esa sería una de las vías”.

Pérez Salazar señaló que esta necesidad ha sido planteada ante los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, en el sentido de que debe trabajarse en una reforma a la Ley de Fiscalización para dotar a la ASEG de estas facultades en tiempo real.

“Porque perdemos oportunidad, pasa el tiempo y no interactuamos de manera inmediata para rendir cuentas, entonces yo percibí en los diputados de la Comisión de Hacienda, un gran interés por generar tal vez una reforma a la Ley de Fiscalización que nos permita salir de manera inmediata y no quedarnos a la espera de que se rinda la cuenta pública”, concluyó.

