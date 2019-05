Piden estudiantes priorizar educación

Juan Alfredo Rodríguez Mandujano y Juan Pablo Patiño Maldonado son un par de alumnos destacados del CECyTE quienes señalaron como un error el recorte de recursos al tema educativo

Luz Zárate

Celaya.- Juan Alfredo Rodríguez Mandujano y Juan Pablo Patiño Maldonado son dos estudiantes del CECyTE ubicado en la comunidad Rincón de Tamayo, en Celaya, que están a punto de egresar y de viajar a Vergara, España, como parte de sus prácticas para que una empresa guanajuatense los contrate a su regreso.

Todo es importante, pero apostarle a la educación es apostarle a crear jóvenes que pueden crear un futuro para sacar al país adelante o representarlo a donde quieran que vayan”. Juan Alfredo, estudiante del Cecyte Tamayo

Juan Alfredo es un joven de 18 años originario de la comunidad El Puesto y formado en una familia con carencias económicas, pero con el sueño de superarse. En entrevista, él señaló como un error que los gobiernos recorten recursos a la educación, pues esta es la única forma de preparar a los jóvenes para que sean un impulso en la economía del país.

“Es muy grave la falta de apoyo del gobierno hacia los estudiantes, es una limitación que nosotros tenemos y que nos afectará para seguir creciendo como estudiantes y profesionistas. Por ejemplo, si no me hubieran apoyado en pagarme los gastos (del viaje a España) yo no iría a participar, pues no hay recurso en mi familia y yo no tengo ese dinero que se necesita para participar. Además yo veo mucho talento en los jóvenes de Celaya, yo veo que muchos nos esforzamos y creo que si hubiera apoyo habría una gran riqueza educativa y cultural”, señaló.

No a costa de la educación

El joven recalcó que es importante apostarle a la seguridad pero no a costa de la educación de miles de niños y jóvenes.

Ambos estudiantes cursan el sexto semestre de preparatoria en el CECyTE de la carrera técnico electromecánica, ellos viajarán en septiembre, pero desde ahora se están capacitando en el IECA y estarán otros cuatro meses en la empresa Metagra, ubicada en Apaseo el Grande.

Finalmente contó que el proceso de selección no fue fácil, pues tuvo que pasar por varios filtros y exámenes para evaluar sus capacidades y conocimientos.