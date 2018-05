Piden EPM renuncia del director de la corporación en Celaya

Los elementos bloquearon la calle Allende y se encuentran afuera de la presidencia

Redacción

Celaya.- Elementos de la Policía Municipal exigen la renuncia del director de la corporación por malos tratos, acoso laboral, discriminación hacia las mujeres.

Alrededor de 70 policías se encuentran manifestándose afuera de presidencia municipal y aseguran que no se retirarán hasta que sus demandas sean exigidas.

El secretario de seguridad ciudadana, Juan José González González, llegó a escuchar las demandas de la tropa y les solicitó tratar estos temas en una mesa de trabajo, sin embargo los manifestantes pidieron la presencia del alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo y el director Jaime Rosales Miranda.

Por ahora se rompió el diálogo y los elementos bloquearon la calle Allende y se encuentran afuera de presidencia.

Entre las quejas de los elementos se señaló que el director de policía los obliga a hacer disposiciones que no les corresponde y los arrestan si no lo hacen, denunciaron acoso sexual y laboral hacia las mujeres a quienes no les permite patrullar, asimismo les prohíbe seguir estudiando y para hacerlo les pide detenciones.

Por ahora los elementos siguen en paro laboral y esperan una reunión con el alcalde y el director de policía.