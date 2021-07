Nancy Venegas

Irapuato.- Los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, (Canirac), pidieron al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, suspender la ley seca con motivo de la consulta ciudadana para enjuiciar ex presidentes que se realizará el próximo domingo, porque aseguraron afecta la recuperación económica. Estimaron que con la medida, sus ingresos disminuirán 70%. Advirtieron que presentarían recursos jurídicos para ampararse contra la prohibición en la venta de bebidas embriagantes porque legalmente no se prevé la obligatoriedad de la medida.

“Estamos en total desacuerdo pues la consulta ciudadana no está establecida en la Constitución, por tanto no está establecida las normas de procedimientos electorales, además que como tanto sectores en el municipio hemos sido golpeados económicamente con el tema de la pandemia, estamos tratando de iniciar una reactivación económica con mucho trabajo y esfuerzo, tenemos dato de que en otros municipios donde se ha considerado únicamente la limitante de permanecer cerrados a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas en botella cerrada no incluyendo a los restaurantes”, señala un documento firmado Miguel Hernández Roque, presidente de la Canirac.

Y es que, el Municipio informó el jueves pasado que se prohibirá la venta de bebidas embriagantes desde las 23:00 horas del sábado 31 de julio hasta las 23:59 horas del 1o de agosto, para atender la petición del Instituto Nacional Electoral, (INE) por la consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes que se efectuará el próximo.

“Plaza luego que esta medida nos afecta mucho porque estamos en plena recuperación económica y con la ley seca en fin de semana y además en quincena estimamos que las ventas disminuir disminuirían entre un 60 70% eso nos afecta bastante, es por eso que enviamos esta petición al presidente municipal y al consejo de reactivación económica confiamos en que reconsideren la medida”, dijo Hernández Roque.

Explicó que legalmente no existe la obligatoriedad para la prohibición a la venta de bebidas alcohólicas previo y durante la consulta ciudadana, por lo que en caso de que su petición fuera rechazada por el Municipio, los afiliados a la Canirac presentarían recursos legales para ampararse de la medida y operar regularmente sin ser sujetos a ninguna sanción.

