Piden empresarias apoyos para solventar contingencia

Manuel Arriaga

Pénjamo.- Productores agrícolas urgieron a las autoridades estatales y federales a voltear a ver al campo, un sector que dijeron se encuentra en terapia intensiva y que peligra cada año, debido a la baja rentabilidad que mantiene hoy en día. Aseguraron que los productores agrícolas del país se encuentran olvidados, tienen que enfrentarse a los altos costos de producción, los bajos costos de venta de las cosechas ya la competencia desleal que existe con otros países.

“Los campesinos siempre vemos pasar el dinero, los programas; sólo quienes tienen dinero pueden hacerse de un tractor o una sembradora, pero habemos muchos que apenas tenemos para sembrar, para producir tenemos que endeudar a nuestras familias”, señaló Sotero Ventura, habitante de la comunidad de Churipitzeo.

El campesino aseguró que el campo es un sector abandonado pese a ser bandera de muchas causas sociales. El agricultor de 73 años de edad nunca ha recibido apoyo del gobierno o de alguna organización, su familia ha sobrevivido de lo poco que producen sus tierras de temporal.

La necesidad orilló a dos de sus hijos a emigrar hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, relató que incluso sus hijos le han pedido que se retire del campo “pero esto es mi pasión, es lo que siempre he hecho toda mi vida, no puedo dejar las tierras porque en ellas está mucho trabajo y esfuerzo, siempre que pueda, saldré a trabajar la tierra como mi padre me enseñó”, relató el penjamense.

Recordó que para seguir sembrando ha tenido que obtener préstamos con particulares “ahorita tengo empeñados los papeles de una camioneta, pero no tenemos de otra, los verdaderos campesinos así le sufrimos para poder sembrar un poco, tener algo que poder vender y algo para comer, así andamos, pedimos prestado y luego pagamos, aunque no siempre nos ha ido bien, yo perdí un tractor cuando hubo sequía, me prestaron un dinero que nunca pude pagar”, aseguró el entrevistado.

No llegan los programas

Por otro lado, Guadalupe Guevara, productor agrícola de la comunidad San Gabriel, lamentó que los presupuestos del gobierno destinados para el campo no lleguen para los agricultores, quienes en verdad lo necesitan.

Señaló que con sacrificios ha podido continuar con su actividad pese a las heladas, las sequías, las plagas y las inundaciones. Aunque ha perdido parte de su patrimonio por tener que solicitar créditos con agiotistas, aseguró que no hay muchas oportunidades para poder hacerse de los insumos necesarios “ahorita gastamos como 24 mil pesos por hectárea entre semillas y fertilizantes, es un riesgo muy alto”, aseguró.