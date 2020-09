Piden donación de equipo para clases

Onofre Lujano

Acámbaro.- Este sábado perredistas inauguraron su sede del partido en la calle Zaragoza número 27 donde estuvieron representantes municipales y estatales para manifestar que el partido está más vivo que nunca con un estructura política con más de 41 mil afiliados en Guanajuato.

Entre los asistentes se pudo ver al diputado Isidro Balzaldua Lugo; el presidente del partido, David Cano; el presidente municipal de Juventino Rosas, Serafín Prieto Álvarez; el ex alcalde de Acámbaro, Gerardo Alcántar Saucedo; el ex alcalde de acambaro Luis Sierra Santoyo; la ex diputada Carolina Contreras Pérez; el ex regidor Ernesto Ramírez Solis, por Nueva Alianza; el ex presidente del PVEM, Francisco Javier Duran Ibarra; el ex dirigente del PT, Jorge tinajer ; ex regidores de Partido Acción Nacional y ex regidores del PRD entre otros.

Refirió el diputado Isidoro Balzaldua y el alcalde Serafín Prieto que el PRD tendrá más fuerza en las próximas elecciones 2021 no sólo en municipios donde son un bastión del partido sino en otros donde se tiene representación importante como en León, Dolores Hidalgo y Cortazar, Acámbaro, Valle de Santiago; Juventino Rosas, etc.

G.R