Piden diputados investigación efectiva tras masacre en anexo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras condenar el asesinato de 26 hombres en un anexo de Irapuato en un ataque perpetrado por hombres armados, diputados locales exigieron que se lleve a cabo una investigación contundente y efectiva de los hechos y que el estado regule estos centros de rehabilitación pues la mayoría operan en el clandestinaje; además de la implementación de políticas públicas en el combate a las adicciones.

Sensibilidad y acciones contundentes

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Rolando Alcántar Rojas dijo que la mejor forma de honrar a las víctimas de la masacre del 1 de julio en Irapuato es con acciones contundentes, con una investigación eficaz, con la persecución del delito, con el establecimiento del móvil del crimen y con el señalamiento y la detención de los culpables.

El legislador del PAN hizo un llamado a los integrantes de grupos criminales para que tengan sensibilidad y reiteró la exigencia a las autoridades estatales y federales para que actúen en consecuencia, “ya estamos cansadísimos del repartidero de culpas de que nuestro presidente sólo sea un contador de muertos, eso lo hace ver extraordinariamente mal en lugar de involucrarse de manera contundente contra el crimen organizado”.

Dijo que “los hechos de ayer son por demás condenables, intolerables y que de ninguna manera se deben de permitir, una sola pérdida de vida bastaría para que volcáramos toda la fuerza del estado mexicano para erradicar este tipo de conductas y nuestras condolencias y nuestra fraternal sensibilidad para estos hechos”.

Por otra parte, afirmó que todas las autoridades deben involucrarse en que no debe haber centros de rehabilitación funcionando sino cuentan con ninguna autorización tanto desde la parte municipales como de las autoridades sanitarias estatales.

“Pero también necesitamos involucrarnos en una política pública plasmada en herramientas legislativas que regulen el funcionamiento necesario de los centros de rehabilitación, tenemos la perfecta conciencia de que las personas con una adicción requieren forzosamente de centros públicos y centros privados bien regulados”, apuntó.

Álvar es parte del problema

“Condenamos el crimen tan atroz, cometido de manera cruel y sanguinaria y que impunemente, llegaron, mataron y se fueron”, señaló el coordinador de los diputados del PRI, José Huerta Aboytes quien manifestó que el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca es responsable del hecho.

Y es que luego de que Cabeza de Vaca calificó a algunos anexos como semillero de la delincuencia, “quiere decir que a confesión de parte, relevo de pruebas, si el señor está asumiendo que esos son esos anexos, creo que el trae responsabilidad si a sabiendas por confesión expresa de él que son semilleros del crimen y no hay medidas preventivas y no se establecen criterios de políticas públicas que los regularicen, que los pongan en orden que tengan un control, pues entonces es parte del problema, el señor secretario”.

Dijo que es lamentable que Cabeza de Vaca Apendinni se haya manifestado de esa forma sin hacer una propuesta concreta, pues él es el responsable de la prevención del delito, “entonces con quién o cómo las está aplicando si sabe que es lo que se tiene en esos anexos”; lo que quiere decir que no está cumpliendo cabalmente con su responsabilidad y “es otro de los focos rojos que él mismo confiesa que están prendidos”.

José Huerta Aboytes, mencionó que existe legislación de sobra para que el estado pueda regular estos centros de rehabilitación tanto en materia de seguridad como en salud, “que exigimos que se le ponga un fin a este asunto y que se ponga a trabajar el secretario de Seguridad junto con el fiscal, los dos en materia de prevención porque también la fiscalía ya tiene esas obligaciones constitucionales de coadyuvar en la prevención”.

En abandono

Vanessa Sánchez Cordero, diputada del PVEM coincidió en que el tema de fondo es que los anexos no tienen regulación ni vigilancia, “nadie sabe qué hacen, dónde están, como están tratando a las personas que llegan ahí para buscar ayudar para salir de la drogadicción, si los tratamientos son efectivos, ya se ha levantado la voz para decir que se tienen que regular, pero al final el gobierno del estado no se siente aludido”.

Por lo que dijo que las personas que tienen un problema con el consumo de drogas en Guanajuato “están prácticamente solas“

Dijo que, pese a que el secretario de Seguridad Pública señaló que a veces estos lugares se ocupan por la delincuencia organizada, lo ocurrido en el anexo de Arandas, Irapuato no se puede atribuir a esta declaración hasta que no se lleve a cabo una investigación profunda. “De ninguna manera podemos permitir por parte del estado que se estén matando unos a otros”.

El estado debe regular anexos

El coordinador de los legisladores de Morena, Raúl Márquez Albo señaló que el ataque al anexo en Irapuato tiene dos vertientes importantes, en primera instancia respecto a la masacre, señaló que “esto habla de que el estado está de cabeza, pero no de Cabeza de Vaca, está de cabeza, no hay mando, no hay control, no hay una forma clara de controlar esta situación porque el estado no está haciendo lo que le corresponde en el tema de seguridad, está cerrando los ojoso y no ha definido una estrategia integral, en donde se sume a los tres ordenes de gobierno y no ande endosando culpas”.

El legislador morenista mencionó que la segunda vertiente, es el tema de atención a las adicciones, cuya responsabilidad total es del gobierno del estado, en virtud de que así está establecido en la Ley Estatal de Salud como problema de salud pública, y “el estado no está haciendo prácticamente nada en ese tema y entonces el ciudadano se ve en la necesidad de buscar cómo resolverlo, creando este tipo de lugares que no tienen las condiciones sanitarias que establece la ley”.

Reiteró que con la apertura de centros de rehabilitación, los cuales algunos caen en la clandestinidad, el gobierno del estado, está evadiendo su responsabilidad, “habría que preguntarle al secretario de Salud porque no aplica la ley”.

Para concluir, afirmó que “esta doble vertiente en el asunto, ayer se manifestó terriblemente”, en la matanza de 26 personas en un anexo.

