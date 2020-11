Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Mientras que las diputadas de Morena, Ma. Carmen Vaca González y Ma. Guadalupe Josefina Salas aseguraron que para equilibrar la diferencia que existe entre su salario y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hacen donaciones principalmente a personas necesitadas, la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero señaló que los legisladores morenistas deberían ser más mesurados en su discurso de austeridad pues no existe una congruencia con ello.

Lo anterior luego de que correo publicó que los legisladores de Morena perciben un salario superior al de AMLO, pese a que en reiteradas ocasiones se han pronunciado porque nadie gane más que el presidente; Magdalena Rosales es quien tiene un salario superior incluso al de sus compañeros al integrar la Junta de Gobierno y Coordinación Política por lo que recibe una compensación.

“Que prediquen con el ejemplo”

Vanessa Sánchez Cordero señaló los diputados no puede decidir individualmente cuánto percibir, pues el tabulador de salarios fue aprobado por los 36 legisladores, por lo que manifestó que es difícil para los diputados de Morena tener esa congruencia respecto a que nadie puede ganar más que el presidente de México, cuando no está en sus manos hacerlo.

No obstante, dijo que “deberían predicar con el ejemplo y si no se puede, pues entonces no estar insistiendo tan incisivamente como lo hacen, es importante que en estos cargos siempre mantengamos la congruencia y para decirlo hay que hacerlo”.

La legisladora agregó que “si no está en tus manos percibir menos y sobre todo ellos que tienen postulados que atender como parte de la cuarta transformación o de lo que ellos entienden como la cuarta transformación pero al final si es importante que no se hagan señalamientos tan a la ligera en estos temas, por un lado nos dicen a todos que no somos sensibles, que no estamos de lado de la ciudadanía y otras tantas cosas que manejan en su discurso, pero por el otro lado perciben lo que ganamos todos, porque no tienen de otra -al parecer- y ahí más bien hay que ser mesurados en el discurso más que en las intenciones”.

El salario de los legisladores de Guanajuato es de 195 mil 611 pesos brutos y la percepción salarial es de 122 mil 833 pesos, mientras que el salario de López Obrador asciende a 161 mil 56 pesos brutos y 111 mil 900 pesos netos.

EZM