Piden comunidades de Guanajuato capital seleccionar sus propios delegados

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Habitantes de la comunidad El Cubo exigen que la designación de sus delegados sea por decisión de los pobladores y no por ‘dedazo’ de las autoridades municipales, como ocurre en la presente administración municipal.

La señora Cata, quien prefirió no dar sus apellidos, declaró que este “es el sentir de las comunidades aledañas”, pues en todas se impusieron a los delegados y en el caso de El Cubo, es poca la gente que concuerda con la actual delegada, de quien no refirió sus datos.

“Queremos salir adelante con los delegados, pero escogerlos uno mismo, no que ya le tocó a este y ya. La delegada que está ahorita no nos gusta porque no le echa ganas y eso no está bien”.

Señaló que lo que buscan es que sus delegados lleven a cabo las gestiones necesarias para el desarrollo del poblado, lo cual no ha ocurrido en los últimos años y por el contrario ha incrementado la inseguridad.

Dijo que “cuando estaba Don Álvaro (el anterior delegado) era una tranquilidad. Sí había robos, pero él siempre andaba a las horas de la noche y a mí me consta, porque yo lo veía cuando él se paseaba, le daba recorrido a la escuela y con sus perros y Don Álvaro sí era un apoyo, pero ahora nada”.

Mencionó que es necesario que el método de designación de los delegados lo establezcan los pobladores, a fin de contar con una persona que trabaje por el bien de la comunidad.

“Porque mire, llegan aquí y encuentran pura basura, porque si no barre la delegada su casa, menos la calle”.

ndr