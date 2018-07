Piden comerciantes mayor seguridad en la zona centro

Argumentan que la estrategia de seguridad no ha servido hasta ahora, pero que se necesita que se reconstruya la Policía preventiva

Cuca Domínguez

Salamanca.- Manuel Alcocer Lara, comerciante establecido en la zona centro del municipio, pidió que la administración actual y la entrante no dejen de lado el tema de la seguridad, “entendemos que es un problema complejo a nivel nacional, pero aquí necesitamos que se mantenga vigilada la zona comercial porque siguen los robos a comercios”.

El comerciante destacó que es necesario que se tomen acciones, porque no es posible que no se haga algo al respecto, “necesitamos que se reconstruya la Policía preventiva que mantenga la proximidad con la población que se le den más facultades y capacitación porque a veces llegan con los detenidos ante las autoridades y son regañados porque no cumplen los protocolos”.

Alcocer Lara, dijo que la estrategia de seguridad no ha servido hasta ahora, pero se necesita fortalecer la policía local, con suficiente personal, “el comercio establecido sigue siendo uno de los más afectados por los robos a establecimiento y a consumidores, que al final dejan de venir al centro, para evitar ser asaltados”, precisó.

RC