Piden colectivos garantizar la protección de las personas desaparecidas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Sin pronunciarse si están a favor o en contra de que se elimine la figura de persona no localizada de la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas, integrantes de colectivos señalaron que cualquiera que sea la determinación de los legisladores, se debe garantizar que en ambos casos se inicie la búsqueda de las personas de manera inmediata.

Durante la mesa de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención de Grupos Vulnerables en donde se analiza la iniciativa, la activista, Grace Fernández, integrante de la Comisión Nacional de Búsqueda, señaló que, con el concepto de no localización, se ha perpetuado el que la Fiscalía General del Estado (FGE) no asuma su responsabilidad de buscar a las personas.

Por lo que dijo que, de dejarse este concepto en la ley, se tiene que establecer que en el momento en que la persona reportada no se localice a las 72 horas, entonces la figura de no localizado, deberá cambiar a persona desaparecida.

“El no buscar es la llave perfecta de la Fiscalía, de las Fiscalías para generalizar, para no asumir la responsabilidad sobre un fenómeno que es complejo y que sí o sí requiere de la presencia del estado, en la Ley General dijimos ‘quítenlo’ (el concepto) es el demonio no lo queremos’”.

Por lo que dijo que “no es tanto si queda o no queda, es cómo garantizamos que lo que quede sea para la mayor protección de las personas”, es decir, que se deben incluir en la ley controles que garanticen la búsqueda inmediata aun y cuando el reporte sea una persona no localizada, aunado a que la aplicación del protocolo de actuación es fundamental.

En tanto, José Gutiérrez, representante de los colectivos Sembrando Comunidad y A tu encuentro Irapuato, reiteró que, en cualquiera de los casos, sobre todo entendiendo el contexto de la región o del lugar en donde la persona ya no se localizó.

“La discusión sobre el tema o el concepto de personas no localizada, viene a raíz de que en las carpetas se les pone a las personas como no localizadas, no se sigue una investigación acorde (…) no podemos poner todo en la misma bolsa, pero en caso de que ustedes tomen la decisión de dejar el concepto de persona no localizada, (entonces) es entender los conceptos que se viven en el estado”.

Oportunidad histórica

Grace Fernández dijo a los legisladores locales e integrantes de las Comisiones Unidas que tiene en sus manos la oportunidad histórica de que esta Ley de Búsqueda de Personas sea efectiva, viva y aplicable, “que ayude a librar las fallas de la Fiscalía”.

Sugirió además el que se incluya el concepto de sanción al superior jerárquico respecto a las corporaciones policiacas que hayan cometido omisión en atender el caso o incluso que pudieran estar involucradas.

Señaló que una parte muy importante será la designación del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda el cual debe gozar de capacidad, preparación, experiencia y colaboración, por lo que en dicha designación tiene que existir la participación activa de las familias de personas desaparecidas que son quienes apuestan en esa persona, las respuestas que están esperando.

Finalmente señaló que para que la ley funcione, es necesaria la participación efectiva de la FGE y que los legisladores locales dentro de sus funciones, sean vigilantes de la rendición de cuentas, de parte de la Fiscalía.