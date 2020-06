Piden ciudadanos uso obligatorio de cubrebocas

Luz Zárate

Celaya.- Los celayenses que sí han cumplido con las medidas de higiene para evitar contagios de coronavirus Covid-19 pidieron que se obligue a la gente a usar cubrebocas en el transporte público y otros sitios donde hay gran aglomeración de personas, sobre todo porque el incremento de casos positivos en este último mes es de un 446%.

Este sábado la Secretaría de Salud de Guanajuato, reportó 670 casos positivos del nuevo coronavirus en este municipio, 520 más que a principios de mes cuando eran 150.

Alerta por las cifras

Las cifras han alertado a varios ciudadanos que entran en los grupos de riesgo, pues dijeron que temen ser contagiados.

“Yo salgo porque tengo que trabajar y tengo que usar el transporte público porque no me queda de otra, pero veo con tristeza como es que la gente no usa el cubre bocas, es más ni el chofer se lo pone. En algunas tiendas, la Presidencia, los mercados, el ‘super’, la gente se lo pone para que los dejen entrar pero de inmediato se lo quitan; los veo sentados en las bancas de la Calzada aun cuando están clausuradas, en la Alameda o el Jardín, pero no hacen caso, lo malo es que por unos pagamos todos, deberían de hacer obligatorio el cubrebocas y que sólo salgan los que tengan actividades esenciales”, señaló Marlene Ortiz.

De los 670 casos confirmados de coronavirus, 660 fueron por transmisión comunitaria, pero aunque el virus se encuentra en el ambiente hay a quienes no les preocupa o no creen en la enfermedad, pero hay otros ciudadanos a los que sí les gustaría que hubiera medidas más enérgicas.

“Yo soy diabética y trato de cuidarme, pero me da miedo que esto no se acabe nunca, mientras que la gente siga actuando como hasta ahora esto no va a parar; yo creo que deberían obligar a la gente a que acate las medidas de higiene”, señaló Marcia Morales.

Sin normativa municipal

Sin embargo, el director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza señaló que hasta el momento no existe una normatividad para obligar a las personas a que usen cubre bocas en la vía pública, en el interior de los comercios es uno de los requerimientos que han establecido los propios negocios y en las unidades de transporte público se está analizando si se hará obligatorio.

No te lo pierdas: