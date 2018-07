Piden ciclistas mejores estrategias de seguridad vial

Critican que el gobierno busque estrategias innovadoras en temas de movilidad y transporte, y que éstas se aterricen en aumentar las multas de tránsito

León.- El colectivo ‘Ponte las Ruedas…Saca la bici’ busca reunirse con Héctor López Santillana, alcalde de León para mejorar la estrategias de seguridad vial, ello por las modificaciones al Reglamento de Tránsito Municipal que serán presentadas en el mes de agosto.

Erick Abraham Cisneros Juárez, presidente de dicho colectivo destacó que las estrategias actuales en material vial son inadecuadas y no cuenta con un perfil del análisis social sobre los que tienen como medio de movilidad a la bicicleta.

Comentó que así como se tomó en cuenta la opinión de los empresarios, el alcalde debe de buscar a distintos actores de la sociedad civil por la trayectoria que tiene la ciudad, como un lugar ‘bicicletero’.

“Vamos a solicitar una reunión con especialistas y personas que tenemos experiencias en temas que tiene que ver con seguridad vial, en donde hemos participado en foros nacional e internacionales y que hemos analizado temas como la Ley de Movilidad que aplica para Guanajuato y la de Cambio Climático que deben estar alineadas con el reglamento de tránsito de las ciudades, así que tenemos buena capacidad para aportar”, comentó.

El activista criticó que el gobierno busque estrategias innovadoras en temas de movilidad y transporte, y que éstas se aterricen en aumentar las multas de tránsito a través de la reglamentación, y no en un sentido de prevención o sensibilización pues aún hay mucha accidentalidad que cobra la vida de muchas personas en León.

“Hoy en día con todo y que existe un reglamento, se siguen perdiendo vidas y la mayoría no son ciclistas, ni peatones, son automovilistas, no parece que no se ha dado un análisis crítico y no se cumple con procesos participativos para la conformación de un reglamento de tránsito que esté enfocado a temas de seguridad vial”, expresó.

