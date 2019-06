Piden ayuda en San Jacinto, les quieren quitar su cancha de futbol

Los vecinos buscan una solución para conservar el espacio deportivo: “si el terreno tiene dueño y si no se nos puede donar, pues pagarlo”

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Familias de la comunidad San Jacinto y equipos de las colonias aledañas piden apoyo para evitar les sea quitado su campo de futbol, el cual han utilizado por años.

Ahora, quienes dicen se dicen ser los dueños quieren quitarlo, los afectados señalan que el predio está sobre ductos de Pemex y bajo cables de alta tensión, por lo que no se puede utilizar para algún otro fin.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de la pequeña comunidad, ubicada al norte del municipio, y que ya quedó rodeada por varias colonias, señalaron que el terreno que utilizan como campo de futbol fue donado por una persona que se dice ser propietaria hace varios años, sin embrago ahora la misma persona se retractó y quiere recuperarlo.

“Al parecer son varios dueños del terreno, pero solamente una que presentó un papel que dice que es el comprobante de que le pertenece es la que quiere quitarle el campo a la comunidad, antes era la delegada y ahora que dejó el cargo se echa para atrás, los afectados son quienes utilizan el espacio para jugar”, señaló María de los Ángeles López.

Otra de las versiones asegura que el terreno ya había sido donado a Petróleos Mexicanos, pero la empresa no lo ha reclamado, por lo que en realidad no se sabe cuál sea el estatus.

Mencionó que el campo que acondicionaron para jugar futbol es utilizado por cinco equipos deportivos de San Jacinto y colonias aledañas, quienes serían los más perjudicados al no haber otro espacio que se pudiera acondicionar para este fin, por lo que pedirán la intervención de las autoridades municipales.

“Queremos llegar a un arreglo, si el terreno tiene dueño y si no se nos puede donar pues pagarlo, por eso estamos solicitando que las autoridades municipales nos apoyen para llega a un acuerdo, lo más importante es rescatar ese espacio que es de gran utilidad para los niños y jóvenes, para que no se vayan por otro camino”.

Destacaron que en la comunidad no existe otro terreno que pudiera ser utilizado como espacio deportivo, al quedar rodeados por nuevas colonias y al sur con la autopista Salamanca-Irapuato, “este terreno no sirve para otra cosa, pasan ductos y líneas de alta tensión de torres y el campo está abajo, no se puede hacer una construcción ni nada, si acaso una esquina nada más pero es muy poco, vamos a tratar de salvar ese espacio”, señalaron.

