Cuca Domínguez

Salamanca.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García aseguró que no hay colonia o comunidad que no haya registrado un caso de Covid-19, por lo que la reactivación de contagios se puede dar en cualquier zona y llamó a la población a no bajar la guardia, para no retroceder en el semáforo.

“Si no se cuidan las acciones, siempre será posible regresar al semáforo naranja o rojo, mientras evidentemente no se tenga una vacuna o tratamiento específico para el coronavirus; además de que se tiene el reto más por la temporada estacional de influenza, que se manifiesta prácticamente de la misma manera que el Covid incluso pueden coexistir los dos virus en un solo paciente que no lo haya tenido con anterioridad”, señaló.

El funcionario recordó que la época de dengue no ha concluido y esta enfermedad se registra de diversas formas como es dolor de cabeza, fiebre mayor a 38 grados, tos seca, dolor torácico, dificultad para respirar, falta de olfato, falta del gusto, dolor muscular y diarrea, entre otros síntomas.

Precisó que el semáforo sigue en amarillo, “y debe quedar como reto en lo personal, en lo familiar, en lo social, en el trabajo y en todos los sentidos para seguir manteniendo las medidas sanitarias”.