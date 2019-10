Piden atender a pacientes guanajuatenses con Mieloma múltiple

Asociaciones, familiares de enfermos, autoridades del sector Salud y empleados del mismo se reunieron para compartir sus experiencias sobre el segundo cáncer sanguíneo más frecuente

Guanajuato.- La LXVI Legislatura del Estado de Guanajuato, en alianza con ‘Unidos… Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea’ y la ‘Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer’, realizaron el evento ‘Mieloma Múltiple: realidades, retos y compromisos’, con el objetivo de reunir a legisladores, autoridades de gobierno del sector salud, especialistas, enfermeras, pacientes y familiares, para dialogar respecto de la necesidad de atender de manera integral a quienes así lo requieren.

El Mieloma Múltiple es un tipo de cáncer hematológico en la médula ósea, el cual se considera complejo por afectar múltiples órganos al mismo tiempo. La edad promedio de diagnóstico es de 70 años; en México se presenta una década antes que en el resto del mundo, lo que impacta directamente el periodo de productividad de las personas y en la economía de las familias y del país.

En su intervención, Francisco Javier Magos Vázquez, director general de Servicios de Salud de la SSG enfatizó: “tenemos que ir evolucionando como sistemas de salud, tenemos que ir evolucionando como áreas financiadoras de salud, es por eso que es relevante el que el mieloma múltiple estuviera incluido en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, para qué, para que sea financiable, y sabemos también que el panorama económico de nuestros ciudadanos después de los 65 años, casi va a ser de autoempleo, y que esto nos va a hacer difícil que accedan de su propio bolsillo a un tratamiento”.

Además, destacó que en Guanajuato se tiene la mayor cantidad de hospitales de la Secretaría de Salud en el país acreditados ante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, resaltando que como estado y como Secretaria de Salud, están comprometidos en seguir las reglas de operación que están vigentes, publicadas al día de hoy en el país, para evitar que el ciudadano haga un gasto. “Ojalá esto se siga fortaleciendo, se siga sumando más patologías, como es el caso de mieloma múltiple” resaltó Magos Vázquez.

Lourdes Casares de la asociación ‘Unidos…’ mencionó que “es importante no ver la salud como un aspecto aislado, sino como un pilar clave en todos los aspectos de la vida de alguien, ya que quien no tiene salud no puede tener nada más. Con esto en mente, hago el llamado a que nuestras autoridades atiendan la urgencia de aprobar la solicitud para listar este cáncer como enfermedad de gastos catastróficos realizada por el INCan hace ya más de 500 días”.

