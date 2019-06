Piden apoyo para no ser desalojados

La familia Medina Barbosa pide ayuda al gobernador, pues aseguran que tras una compra-venta fraudulenta, les quieren quitar su vivienda en la Colonia Emiliano Zapata de Jaral del Progreso

Luis Telles

Jaral del Progreso.- Ciudadanos piden la intervención de la Secretaría de Gobierno o del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, para evitar que a través de una compra-venta fraudulenta, les quiten su vivienda ubicada en la calle Abraham González número 308, de la Colonia Emiliano Zapata.

Guillermo Medina Barbosa, acompañado de sus hermanos, Agustín, Guadalupe y su hermana, San Juana, explicó que su padre tiene 93 años de edad y en el año de 1988, le obsequió al cumplir 18 años, un terreno donde fue construyendo. Sin embargo, le ha llegado una orden de desalojo, con la explicación de que otra persona es el dueño: Mauricio Ochoa Gálvez.

“Mi hermana tenía guardadas las escrituras que nos entregó mi papá, escrituras que salieron a través de Corett y un día mi hermano, Salvador, con engaños se las llevó, y el señor Mauricio junto con el notario público Basilio Rojas realizaron esta compra-venta fraudulenta.

Esto no puede ser, no nos pueden quitar nuestro único patrimonio, porque para vender tiene que haber existido la aprobación de todos mis hermanos, por ello pedimos al gobernador que no apoye” dijo el afectado.

Agregó que, en los documentos de la compra-venta, se habla de una entrega de 250 mil pesos, “pero mi papá no ha recibido nada de dinero”. Guillermo abundó que ha acudido a interponer una demanda por la compra fraudulenta, pero no tiene dinero para un abogado.