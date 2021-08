Redacción

Celaya.- Casi quince días han transcurrido desde que familiares de Rubén Cervantes no han tenido noticia de él, pues desde el pasado 26 de julio no regresa a casa. Por ahora no pierden la esperanza de encontrarlo, sano y salvo.

Fue cerca de las 7 de la mañana del día en mención cuando Rubén salió de su domicilio a bordo de su camioneta marca GMC tipo pickup; siendo está la única información de su paradero.

Desde entonces allegados a Cervantes Rodríguez comenzaron a difundir su fotografía en las redes sociales para dar con su paradero sin embargo hasta el momento no hay rastro alguno de él o de su camioneta.

Tras su desaparición se notificó al ministerio público, por lo que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió un boletín sobre la búsqueda de personas desaparecidas en torno al caso de Rubén quien como seña particular tiene una cicatriz en la pierna de piquete de araña muy grande.