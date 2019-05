Piden apoyo para hallar a familiares extraviados

Ocho años de su desaparición y siguen esperando respuesta; durante la visita del mandatario se hicieron presentes cónyuge y madre de desparecidos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Durante más de ocho años familias de las comunidades El Xoconoxtle y Valtierrilla han buscado a sus familiares, quienes durante el trayecto a los Estados Unidos desaparecieron, en busca de una mejor vida. Los datos que tienen hasta el momento es que apuntan a que sucumbieron en el municipio de San Fernando, Tamaulipas sin que hasta la fecha autoridades municipales y estatales les informe el avance de las investigaciones.

Adela Vargas originaria de la comunidad el Xoconoxtle busca a su hijo Martín Minguela, quien dejo su lugar de origen en marzo de 2011 para irse en búsqueda del tan ansiado sueño americano, así ahorrar un dinero y lograr comprarse un terreno donde construiría su casa.

Sin embargo el día 24 de ese mismo mes la mujer fue enterada que Martín había sido bajado del camión donde se transportaba por un grupo de hombres armados en la ciudada de San Fernando, Tamaulipas, comenta que a partir de ese día comenzó su calvario.

“Cuando se encontraron las fosas ahí en San Fernando fuimos y nos han tomado muestras de ADN pero ya después no supimos nada, nos hemos movido como hemos podido porque somos personas de escasos recursos, pero no perdemos esperanza de que si fue secuestrado lo liberen o podamos darle cristiana sepultura”, señala su madre con lágrimas.

La misma situación la vive Leticia Guerra Pacheco, originaria de Valtierrilla, quien comenta que su esposo Jorge Arturo Almanza y su hermano Jaime Guerra también desaparecieron en San Fernando en el mismo año, sólo que el 15 de septiembre.

“Tengo hijos que he sacado adelante pero no perdemos la esperanza de encontrar a mi esposo, ha sido un dolor insoportable todo este tiempo y no nos dicen nada”.

Ambas familias esperan la intervención de autoridades federales para que no cese la búsqueda, por ello hicieron llegar su petición al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su visita a Salamanca este domingo.

“Estamos desesperados, son ocho años de ausencia y de no saber qué pasó con ellos, lo que haya pasado lo queremos saber, sea lo que sea”.