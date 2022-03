El dirigente estatal del PVEM calificó de “aberrante” que el PAN se niegue a discutir la diversidad sexual y los derechos reproductivos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El dirigente estatal del PVEM, Sergio Contreras Guerrero, calificó como “aberrante” que el grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado no quiera entrar a la discusión y aprobación de iniciativas en materia de derechos de las personas de la diversidad sexual y de las mujeres.

Reprochó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado haya aprobado la realización de cinco foros en materia de turismo comunitario, y no se realicen dichos foros respecto a las propuestas como matrimonio igualitario o despenalización del aborto.

“Es aberrante que quieran tapar el sol con un dedo, que no quieran entrarle a un tema que es por demás ya aceptado y reconocido internacionalmente y nacionalmente. Las y los diputados de Acción Nacional están en una posición muy retrógrada y que desgraciadamente le dan más importancia para analizar un tema de turismo, pero no para el tema de víctimas o desaparecidos, no para el tema de las reformas en razón de los derechos humanos”, declaró.

Al ser cuestionado si el Partido Verde en Guanajuato promoverá algún recurso legal para que la Comisión de Justicia por fin atienda las iniciativas presentadas por su partido, señaló que esperarán a que la “anacrónica presidenta de la Comisión de Justicia”, refiriéndose a la diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá, decida dictaminar el archivo de dichas iniciativas, y “una vez que el pleno del Congreso decida desechar nuestras iniciativas, poder proceder”.

Recientemente los diputados del PVEM llevaron a cabo foros con miembros de la comunidad LGBTI+ y colectivos a favor de la despenalización del aborto, luego de que dichas acciones no fueron contempladas en la metodología de estudio de las iniciativas en torno a estos temas, las cuales son analizadas en la Comisión de Justicia.

Foto: Lourdes Vázquez

Piden emitir alerta de género en Guanajuato

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, David Martínez Mendizábal, señaló la necesidad de que en Guanajuato se emita la alerta de género para que las instancias involucradas, y no solo el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), atiendan el problema.

El legislador de Morena dijo que las instituciones dedicadas a prevenir, atender y erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, como son la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, aparte del IMUG, están desarticuladas.

“Bienvenida la alerta de género siempre y cuando exista una intervención adecuada del aparato interinstitucional del Estado de Guanajuato para atender el problema, (no obstante) si se sigue diciendo que no existe el problema o que ya se está atendiendo, no va a pasar nada”.

Manifestó que el ejecutivo estatal tiene que reconocer que existe una problemática de género, y a través de ello se pondría en marcha el vínculo interinstitucional que debe existir entre la Fiscalía General del Estado y otros entes para atender la violencia en contra de las mujeres.

David Martínez recordó que en distintas ocasiones se ha mencionado la importancia práctica que tiene la alerta de género, pues “indica que hay un problema aquí y que se activen las instituciones locales para atender el problema, entonces toca en la cancha del ejecutivo establecer las medidas correctivas y preventivas sobre el problema”.

David Martínez Mendizabal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado. Foto: Especial

JRP