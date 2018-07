Piden agua potable para sanear sus viviendas

Los habitantes aseguran que el municipio no ha mandado la suficiente, esto después de que la inundación superara los 1.80 metros de altura

Luz Zárate

Celaya.- A una semana de las inundaciones sucedidas en la zona sur del municipio, los habitantes de la comunidad de La Luz y El Cuije siguen pidiendo apoyo a las autoridades y a la población en general para obtener agua potable.

Los afectados señalaron que ya ha bajado el agua, pero que sus viviendas aún no están en condiciones salubres y por ende no son habitables puesto que no se han podido limpiar adecuadamente, esto, después de que el agua rebasara los 1.80 metros de altura.

“Ahora que regresamos encontramos mucha basura, encontré a mis animales muertos, agua con tierra, lodo, estiércol, suciedad, esta agua trae de todo. Necesitamos agua, nadie escucha, necesitamos agua potable para limpiar las casas”, dijo Evaristo Mancera.

Los que sí están entrando y saliendo varias veces al día, son los camiones que venden agua en garrafón y que en estos momentos les está sirviendo para consumo, lavado de trastes y de muebles, el problema es que muchos de los habitantes de la comunidad de la Luz y El Cuije se quedaron sin recursos para comprarla.

Los habitantes aseguran que el pozo de la comunidad también quedó inservible después de la anegación.

“No quieren entrar las pipas hasta acá, no tenemos agua potable, sí vienen pipas pero necesitamos más agua, estamos muy mal. No sólo para lavar cosas pequeñas sino para lavar a conciencia, por favor, apóyennos”, dijo Elena Mancera.

El Gobierno Municipal asegura que sí se ha mandado agua, sin embargo, los vecinos aseguran que no es suficiente.

“Somos miles de personas en La Luz, no es suficiente con unas pocas pipas de agua, se necesita mucha, de caridad mándenos para ya limpiar las casas y poder regresarnos a vivir a ellas”, dijo Eva Domínguez.

También solicitaron el apoyo para que Servicios Municipales se llevara muebles averiados y que tendrán que ser tirados a la basura, para el escombro y los desechos que todavía se encuentran en las calles.

