Piden a UG explicación por acoso

Ante el incremento en las denuncias en la máxima casa de estudios, el Congreso del Estado llamará al rector general, Luis Fernando Guerrero Agripino, para que exponga la forma en que se atiende la problemática

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las denuncias de acoso sexual en la Universidad de Guanajuato (UG) han ido en aumento de 2016 a 2018, afirmó la diputada local de Morena, María Magdalena Rosales, motivo por el que la Comisión para la Igualdad de Género, mandará llamar al rector general de la casa de estudios, Luis Felipe Guerrero Agripino para que explique qué está sucediendo.

De acuerdo con información que proporcionó la UG a la comisión, del 2016 a mayo este año se han registrado 19 casos de presunto acoso sexual denunciados en Ugénero y 25 casos de presunto hostigamiento sexual denunciados ante la misma instancia en el mismo periodo, de estos, la mayor incidencia se tiene en el campus Guanajuato con ocho casos de presunto acoso.

Del total, ocho denuncias por acoso se presentaron en el 2018 y en lo que va del 2019 se han presentado cuatro denuncias relacionadas con el mismo delito. Mientras que el año pasado se presentaron cinco denuncias por hostigamiento sexual y en 2019 un total de tres.

En dicho informe que fue entregado a las diputadas que integran la comisión, se señala que en el 2018 en el campus León sólo hubo un presunto caso de acoso sexual denunciado ante UGénero, sin embargo el 14 de agosto del año pasado se denunciaron de manera pública 14 casos de acoso cometidos por profesores de dicho campus.

Cifras distintas

De acuerdo con un informe obtenido a través de la Unidad de Acceso a la Información de la Universidad de Guanajuato, el número de denuncias presentadas por presunto acoso sexual desde el 2016 hasta febrero de este año es de 24 incluyendo la de un hombre; mientras que por hostigamiento sexual es de 29, incluidas las de dos hombres.

La legisladora señaló que los casos de acoso no necesariamente aumentaron pero sí lo hicieron las denuncias pues las alumnas se están atreviendo a presentar su denuncia.

Dijo que la propuesta de platicar con Luis Felipe Guerrero Agripino es para que, entre otras cosas, explique cómo se atienden los casos en la instancia UGénero, pues es algo que no ha quedo claro; “creo que no necesariamente tiene que ser de choque sino de conocer cuál es protocolo que lleve UG mujeres, cómo se está llevando a cabo, no lo entendemos de manera completa y queremos que de viva voz el nos explique”, dijo la legisladora.

Rosales mencionó que el fenómeno del acoso no es exclusivo de la UG sino que se presenta en otras instutuciones de educación media superior y superior tanto públicas como privadas, y “es un tema en el cual el Congreso del Estado y la Comisión de Igualdad, tienen que intevenir”.

La propuesta aprobada en dicha comisión de mandar llamar al rector general de la Universidad de Guanajuato tiene que pasar por la Junta de Gobierno y Coordinación Política quien será la que haría la invitación.

LOS CASOS

Casos de acoso sexual

Informe entregado a la Comisión para la Igualdad de Género

Año Número y campus

2016 2 Guanajuato

1 Irapuato – Salamanca

1 Celaya- Salvatierra

2017 1 Guanajuato

2 Irapuato- Salamanca

2018 4 Guanajuato

1 Irapuato- Salamanca

2 Celaya- Salvatierra

1 León

2019 1 Guanajuato

3 Irapuato- Salamanca

Casos de acoso sexual de acuerdo con la unidad de Acceso a la información de la UG

Año Número y Campus

2016 2 Guanajuato.

1 Salamanca

1 Salvatierra

2017 1 Guanajuato

2 Irapuato- Salamanca

1 ENMS Salamanca

2018 4 Guanajuato

1 Irapuato-Salamanca

2 Celaya-Salvatierra

1 León

1 ENMS Salamanca

1 ENMS Irapuato

2019 1 Guanajuato

3 Irapuato-Salamanca

En el campus Guanajuato se informó que los casos de presunto acoso y hostigamiento sexual denunciados el 2018 una fue en la División de Arquitectura, Arte y Diseño y en el 2019 una en la División de Ciencias Económico – Administrativas. El resto entre el 2016 y 2017 ocurrieron en la División de Ciencias Económico Administrativas (5) y una más en la División de Arquitectura, Arte y Diseño.