Piden a Navarro cumpla sus promesas

Se reúne el candidato con preocupados vecinos del Fraccionamiento ASTAUG, charlan sobre posibles soluciones a la inseguridad

Catalina Reyes

Guanajuato.- “Si usted llega, esperemos que realmente cumpla. No sabemos si realmente van a cumplir con lo que están prometiendo. Esperemos que realmente cumpla, si no, todos los que estamos aquí vamos a ir a verlo”, le advirtió una señora a Alejandro Navarro Saldaña, candidato del PAN a la Presidencia Municipal. Esto, en una reunión con unos 30 vecinos del fraccionamiento del ASTAUG que sostuvo hoy por la tarde en donde le plantearon el gran problema de inseguridad que tienen en esa colonia. Un señor preguntó si ahí no pueden instalar botones de pánico

En respuesta, el candidato les dijo que es asunto de voluntad para resolverlo y sobre los botones, dijo que sí se puede, incluso conectados a las cámaras de vigilancia de la ciudad. Aseguró que en su gobierno, todas las cámaras de seguridad estarán conectadas al C4.

“Sí le sé al tema de la ciudad”, afirmó, acompañado por Humberto Andrade Quezada, presidente estatal del PAN.