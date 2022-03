El diputado Víctor Zanella urgió a la Auditoría Superior de la Federación aclarar que no hubo daño al erario de León

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local, Víctor Zanella Huerta, urgió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a que clarifique que en la revisión del 2018 no hubo ningún daño al erario del municipio de León, en virtud de que las observaciones hechas en su momento a la administración de Héctor López Santillana, fueron solventadas.

Lo anterior luego de que el martes pasado se dio a conocer que la ASF observó un probable daño a la hacienda pública de León por más de 2 mil 200 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal del 2018, respecto a las participaciones federales.

Lee también: Tras investigación, Contraloría de León descarta responsabilidad en tres cargos de la ASF

Al respecto, el también diputado del PAN afirmó que el municipio de León respondió a las observaciones hechas por la instancia federal, respecto a que en el 2018, las autoridades leonesas realizaron un cambio en su sistema contable para fortalecerlo, pero en ese proceso hubo un error administrativo que fue aclarado y solventado.

El diputado panista Víctor Zanella. Foto: Lourdes Vázquez

Destacó que en ejercicios posteriores respecto al ejercicio fiscal del 2020, la propia Auditoría Superior de la Federación señaló que el municipio de León no tiene ninguna observación respecto a las participaciones federales.

“Es un asunto que espero que, a la brevedad, la propia Auditoría Superior ya pueda tomar en cuenta y clarificar que no hay daño patrimonial (…) las cosas están claras, el recurso se aplicó en el municipio de León y no hay ningún daño al erario de los leoneses. El propio municipio de León migró a un sistema contable y lo que hizo el propio municipio fue fortalecer su esquema de contabilidad gubernamental y en esas migraciones hay ajustes y en ese cambio hubo este error de registro que fue aclarado y fue incorporado. Para mí es un tema que no tiene asunto y que en breve la Auditoría salga con esta evidencia que ha presentado el municipio de León, a clarificar que no hay daño patrimonial”.

Te puede interesar: Diego Sinhue sale en defensa de López Santillana y acusa tardanza en procesos de la ASF

Dijo que la falta de claridad en el tema por parte de la ASF solo genera duda de que hay algo malo cuando no es así, por lo que insistió en que “ojalá que se apure a clarificar este asunto”.

Diego Sinhue también acusa tardanza en procesos de la ASF

Este miércoles, el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo defendió al exalcalde leonés y actual director de Guanajuato Puerto Interior (GPI), Héctor López Santillana, por el probable daño a la hacienda pública por más de 2 mil 200 mdp, como lo señaló la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

“No quiere decir que ese dinero falte. Simplemente inclusive ellos están en proceso de comprobación. El estado cuando yo entre tenía desde Oliva algunos recursos. No es que no estén comprobados, es que la Auditoria no te los ha aceptado por tramitologías de allá”, resaltó tras las observaciones de la ASF.

Por si no lo viste: ASF determina daño por más de 2 mil 200 millones en el gobierno de López Santillana

Foto: Archivo

El mandatario estatal dejó entrever que la ASF realiza los procesos con lentitud y estos son los resultados, pero confió en que más adelante se comprobarán dichas observaciones de la ASF.

“Estuve con Colmenar (Auditor David Rogelio Colmenar Páramo). Tuvimos una reunión con su gente y hasta su gente se molestó porque les demostré que le habíamos entregado todo lo de Márquez y hasta de Oliva”, comentó.

Ante ello, reiteró que de no validar a tiempo, sigue en el sistema. Explicó que en su momento tuvieron que reportar 2 mil 500 millones y lo hicieron con tal insistencia que ahora llegaron hasta 500 a 300 millones.

“Ya le hemos ido bajando y pasa eso con los municipios también que comprueban, pero no se los han validado”, reiteró.

En ese sentido dijo que, hasta ofreció personal para que la ASF pueda ‘desatorar’ al estado, por lo que León también pasará algo similar.

JRP